看高雄演唱會經濟夯 學者：泰勒絲演唱會新加坡還補助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
韓國女團Black Pink、TWICE相繼到高雄辦演唱會，吸引人潮又帶動經濟。東海大學EMBA教授王鳳奎以台中市舉辦購物節為例，認為都是政府帶動經濟的好的範例，就像美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）到新加坡開演唱會，新加坡政府還給予補助一樣，目的都是帶動城市和相關經濟效益。

對於高雄市長陳其邁先後P圖改頭髮顏色幫忙宣傳，王鳳奎說，台中市長盧秀燕一樣為購物節絞盡腦汁，找來各國使節參與行銷，甚至設立外國人獎，用心都是在擴大議題範圍、衍生話題，並達到宣傳和行銷的目的，用心都值得肯定。

王鳳奎說，經濟需要靠行銷帶動，以台中市為例，市府知道市民愛吃火鍋和烤肉，市區火鍋和烤肉店林立，於是就舉辦「鍋烤節」，不僅店家高興，還帶動市民和外來觀光客消費，這說明若是市府若不經營、思考，可能就沒有這些動能，城市也就會顯得沈悶。

他進一步說，台中市購物節也因去年消費登錄金額突破353億元，相較於首屆25億元，成長超過300億元，成效卓著，因而獲得美國泰坦創新獎最高榮譽「白金獎」，這已是購物節從2020年起獲得的國內外7項大獎之一，顯示政府的用心還會受到國際的重視和肯定。

台大兼任助理教授洪堯棟說，政府為了帶動經濟介入演唱會等活動是應該的，以泰勒絲為例，帶動的經濟效益甚至可達千億元以上，新加坡政府因此大力介入。但是，每一項活動政府該介入到什麼程度卻應該斟酌，必須考慮預算投入是否能產生應有的效果，再則是，這項活動是否對社會文化有正面效果，而且不能產生負面影響。

他說，例如宗教活動就要慎重考慮，以免不必要的紛爭。但是，市府掌握有交通、治安，甚至是通關的便利性等資源，介入到什麼程度算是適宜，就得由城市自行考量。

