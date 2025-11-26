浯島城隍廟捐200萬添購化學消防車　金門化災戰力大躍進

金門面對化學災害再添重要戰力！浯島城隍廟捐贈金門縣消防局200萬元，協助添購一輛化學消防車，今日下午正式啟用。副縣長李文良代表縣長陳福海主持儀式，並向廟方表達感謝，強調這項善舉不只是物資支援，更是對金門消防量能的實質強化。

啟用典禮今天下午16點在金門縣消防局舉行，包括浯島城隍廟主委楊耀芸、消防局長呂英華、義消總隊總隊長顏章團等人皆到場，李文良表示，浯島城隍廟長年熱心公益，不僅弘揚在地文化信仰，更在弱勢扶助、急難救助等領域投入相當多的心力，此次慷慨捐贈化學消防車，更是守護鄉親安全的具體行動。

他指出，化學災害型態日益多元，現場救援風險高，消防人員必須在危險環境中第一時間投入救援，因此擁有安全、完善且專業的消防裝備，是保障民眾及消防同仁的重要基礎。浯島城隍廟的善舉，不僅補強金門縣在化學災害處理上的能力，也讓消防局在面對各類災害時更具信心，是一份極具意義且充滿溫度的贈禮。