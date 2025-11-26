澎湖與馬來西亞包機首航 開啟國際觀光新篇章
馬來西亞峇迪航空今天包機首航抵達澎湖機場，載來132位外籍遊客，開啟了國際觀光新篇章。
澎湖航空站表示，馬來西亞峇迪航空（Batik AirMalaysia）737 MAX 8，下午2時包機首航，平安降落澎湖機場，載來了132位外籍旅客，澎湖機場出動2部消防車噴水迎接；下午則滿載178位澎湖民眾前往吉隆坡旅遊，各展開為6天5夜的旅遊。
澎湖航空站表示，澎湖機場除了國內各航點的定期航班外，近年來也興起國際包機直航，今年先後有越南越捷、泰國越捷與韓國依可航空等，分別包機直航越南、泰國和韓國，因此澎湖人想要出國旅遊，更加方便。
澎湖每年冬季期間是觀光旅遊的淡季，在地一家旅行業者為協助推廣冬季觀光，特別與馬來西亞峇迪航空接洽，促成從澎湖機場直飛馬來西亞吉隆坡的行程，今天順利成行。
