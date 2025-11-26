海保署啟動藍碳復育行動聯盟 盼奠定未來推動基礎

快訊

中央社／ 高雄26日電

海保署今天啟動「藍碳復育行動聯盟」，象徵台灣藍碳治理制度化與系統化，盼藉跨域協作平台奠定未來5年藍碳推動基礎，同時回應COP30藍碳議題，向國內外展現藍碳願景。

海洋委員會海洋保育署說明，聯盟啟動儀式在國立高雄科技大學舉行，同步辦理「藍碳治理講座」，吸引近80名中央部會、地方政府、研究機構及團體代表參與，宣告台灣藍碳生態治理跨域協作平台啟動。

海洋委員會海洋保育署長陸曉筠說，藍碳生態系在提供棲地保育、涵養生物多樣性、海岸保護、水質改善及文化與社區生計等多重生態系服務，已成為全球海洋治理的核心議題之一。

陸曉筠表示，今年參與聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），發現沿海及小島國均高度關注沿岸藍碳生態系於「自然為本解方」、「海岸韌性」、「氣候調適」及「社會共益」等面向的角色。

陸曉筠提到，台灣持續與國際同步，近年布局藍碳科學量測、治理機制與復育行動，包含海委會與農業部共同完成藍碳方法學建構，並制定台灣「紅樹林與海草床碳匯測量標準作業程序（SOP）」，為台灣推動藍碳政策奠定重要科學基礎。

海保署發布新聞稿表示，聯盟旨在加速藍碳方法學落地應用、推動海草與紅樹林復育技術研發與示範、深化地方政府、社區及部落參與治理、推廣藍碳教育，連結企業ESG（環境保護、社會責任、公司治理）與國際趨勢等，回應COP30強調的「跨尺度治理」、「社會參與」與「在地行動」精神。

海保署表示，聯盟整合中央、地方、學術能量、在地產業及場域，將於民國115年至119年間擴大藍碳生態系調查範圍、推動示範區共管與地方治理模式、企業合作導入ESG藍碳生態系復育作為等部分，此方向與COP30針對「基於自然的氣候解方」與「沿岸社區韌性」等國際論述一致，盼提升台灣在全球藍碳治理能見度與貢獻。

COP30 復育 科學

