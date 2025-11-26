高雄媽祖港橋改建「遇捷運黃線工程」延後1年 年底預計通車

橫跨前鎮、鳳山區的媽祖港橋也是當地重要通勤橋，2022年動工改建後，因工程位在施工的捷運黃線上方，市府為此多花費1年作地質改良作業，工期過長引發當地抱怨，去年7月率下游側先開放通車後，上游側地質改良、鋼梁吊裝和橋面版陸續完成，整體進度91％，僅剩最後伸縮縫、人行道、護欄路燈等最後工序，預計今年底全線完工通車。

媽祖港橋為鳳山通往前鎮、小港交通要道，3年前投入改建後，配合強化捷運黃線隧道潛盾施工安全，改建經費再投入1億元改良地質，啟動媽祖港橋路段下方橋墩地質改良作業，使上下游側橋梁改建工期共多拉長1年。

高雄市前鎮區平等里長施長欽表示，媽祖港橋對草衙、五甲地區民眾通勤很重要，工程導致每日上下班尖峰時間車流堵塞，且因捷運黃線因素導致完工延期，也從未告知地方；市議員李順進表示，原本市府規畫以海邦橋作為替代道路，但實際分流量不到2成，多數亞灣、前鎮漁港、機場的通勤民眾仍仰賴原橋，盼市府依照承諾能年底完工通行。

高市工務局表示，目前媽祖港橋改建整體進度91.97%，超前5.3%，下游側橋面去年7月提前開放通車，上游側鋼梁吊裝與橋面混凝土澆置則已完成，正進行伸縮縫、人行道、護欄、路燈與標線等最後工序，今年12月底全線開放通行。