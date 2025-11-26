高雄九如橋改建進行地面抬升 6里活動中心「門前變陡坡」爆爭議

攸關鼓山區、三民區重大通勤權益的九如橋去年改建動工後，因工程進度不顯一度引發在地不滿，目前九如橋兩側將進行地面抬升作業，確保愛河河道通行高度，但抬升路段涵蓋當地6個里共用的活動中心前方，使中心前方將增加一處坡道，里長認為將嚴重影響民眾進出，長輩騎車通過很危險，活動中心前停車空地也恐荒廢，市府應施工連同改善。

九如橋為連通鼓山內惟地區與三民中都地區的的重要通勤聯絡橋樑，因配合鐵路地下化工程而拆除舊橋，去年8月動工新橋改建，將設置長79公尺、寬30公尺雙向兩車道和人行道的預力橋梁，合兩側道路平面化，交通與景觀優化；目前施工進度超過4成，橋墩結構體已近完成，將進入路面抬升作業，全面朝明年6月通車目標邁進。

新設九如橋雖採平面設置，但為確保愛河河道通行高度，橋梁兩側的同盟三路及河西一路需抬升約2.1公尺，抬升作業將於本月26日起至明年農曆春節前，採分段封閉同盟三路和河西一路，其中同盟三路（中華橫路口至十全三路口）將全線封閉，預計明年6月才通車，但水情中心和六里聯合活動中心仍正常運作，義交人員會協助交通管制。

而位在三民區同盟三路442號的六里活動中心為當地力行里、千秋里、豐裕里、裕民里、川東里、德西里所使用，因九如橋兩側抬升土地是扇形分布，連帶活動中心前方道路也會抬升，造成出入動線受影響。三民區德西里長林財旺表示，市府將抬升的地面接至活動中心的坡度過陡，里民騎車駛進後遇到陡坡太危險。

力行里長董素真表示，里內每周安排一次在活動中心上運動課程，九如橋施工已經造成交通不便，如今再做地面抬升，希望施工陣痛期趕快結束。豐裕里長謝錫元表示，活動中心由中都地區6里里長輪流管理，1人管理8個月，平時多用來租借給各團體上課使用，如長照課程、棋藝班、打鼓班等，6里里民進出相當頻繁，相信施工會做好配套。

陳姓里民擔心表示，下大雨時陡坡會引入大量雨水，排水設施恐難以應付，當地許多長輩會前往中心聚餐聯誼、上課、從事康樂活動等，斜坡規畫太不親民便民。林財旺說，設置斜坡後，中心門前的廣場空間以作為停車場，「空間幾乎就要荒廢了！」建議將施工一併將活動中心門口遷往南側，調整進出動線後可避免受斜坡影響，一勞永逸。

新工處表示，同盟三路整體抬升範圍長約170公尺，並自九如三路與同盟路口中心(最高點)抬升2.1公尺，向北向南以2%坡度緩降，銜接至原同盟路路面，「非全線都抬升 2.1 公尺，6里活動中心門口前方的道路預計僅抬升約60公分」，且將施作緩坡順接至活動中心停車場地面，確保通行安全，並維持正常使用，不致造成停車場閒置。