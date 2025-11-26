「烽火船說」特展前進金門展出 八大沉船遺址一次看懂

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「烽火船說—水下文化資產特展」今日在金門歷史民俗博物館揭開巡迴第一站序幕，吸引不少民眾到場觀賞。記者蔡家蓁／攝影
文化部文化資產局與國立科學工藝博物館共同打造的「烽火船說—水下文化資產特展」，今日在金門歷史民俗博物館揭開巡迴第一站序幕，這檔以海空意象為主軸、結合科技展示與沉浸式互動的全新策展，將塵封海底的戰火印記重新帶回人們眼前，讓觀眾從金門出發，看見台灣海域深處的歷史軌跡。

「烽火船說」特展自7月於高雄國立科學工藝博物館開展後，今展開巡迴展第一站， 開幕儀式由文化資產局長陳濟民、科工館館長李秀鳳、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣文化局長陳榮昌與文化園區管理所長盧根陣共同主持。

陳濟民表示，金門自古就是連結閩台的重要海上樞紐，島上處處可見過往戰爭的痕跡，而台灣周邊海域的水下，同樣沈睡著許多刻滿歷史的遺物，今年適逢《水下文化資產保存法》施行十週年，特展在這座承載戰地記憶的島嶼登場，格外具有象徵性。他期盼透過沉船遺址與海戰故事的呈現，讓民眾更理解過去的烽火歲月，也從中思索和平的可貴。

他也提到，台灣目前依法列冊的沉船共有8艘，沉沒原因包括觸礁、颱風與戰爭等，雖多位於澎湖、連江、綠島等地，但金門海域同樣蘊藏豐富線索，相關研究正持續進行，未來將視調查成果依審議程序決定是否列冊。

本次展覽規劃三大主題，「台灣海洋戰爭史」以互動投影重現明清至二戰的關鍵海戰，從料羅灣到基隆、淡水，觀眾踏上特製地圖，宛如置身火光四起的海上戰場；「台灣沉船故事」則匯集八處列冊沉船遺址，呈現中式商船、西方船艦與軍事船隻在不同年代的航行軌跡，見證從貿易交流到戰時動盪的海上歷史；「守護與永續」則以多項互動遊戲，向親子族群傳達水下文化資產保存的重要性。

巡迴首站也加入專屬金門的展件「後浦網寮出土古砲群」，這批古砲被推測為1680年鄭經撤離金門時遺留，是金門軍事史的重要證物，象徵戰爭帶來的傷痕，也提醒人們回望歷史、珍惜和平。

金門縣文化局表示，水下文化資產不只是科學研究的材料，更承載文化認同與共同記憶，那些沈睡海底的遺跡，需要更多人的理解與守護，期盼透過展覽，引領民眾看見海底的歷史深度，也看見今日安定生活的得來不易。展覽即日起在金門歷史民俗博物館展出，展至2026年1月25日。

「烽火船說—水下文化資產特展」今日在金門歷史民俗博物館揭開巡迴第一站序幕，文化園區管理所長盧根陣（左）頒發感謝狀給科工館館長李秀鳳（中），金門縣文化局長陳榮昌（右）陪同合影。記者蔡家蓁／攝影
「烽火船說—水下文化資產特展」今日在金門歷史民俗博物館揭開巡迴第一站序幕，文化資產局長陳濟民特別跨海主持。記者蔡家蓁／攝影
「烽火船說—水下文化資產特展」今日在金門歷史民俗博物館揭開巡迴第一站序幕，與會貴賓共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
「烽火船說—水下文化資產特展」今日在金門歷史民俗博物館揭開巡迴第一站序幕，這檔以海空意象為主軸、結合科技展示與沉浸式互動的全新策展，將塵封海底的戰火印記重新帶回人們眼前。記者蔡家蓁／攝影
「烽火船說—水下文化資產特展」今日在金門歷史民俗博物館揭開巡迴第一站序幕，與會貴賓共同合影。記者蔡家蓁／攝影
