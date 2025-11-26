高市林園高中研究倒立水母再生能力 奪黑潮獎助金

快訊

中央社／ 高雄26日電

高雄市林園高中長期研究林園濕地倒立水母」再生能力，成果在今年全國性海洋教育競賽中嶄露頭角，獲2025年第13屆吳鄭秀玉女士海洋計畫科展類黑潮獎助金，新台幣1萬元。

林園高中今天表示，師生研究林園濕地「倒立水母」驚人的再生能力，並長期記錄水母受傷後的修復過程，此次競賽獲獎展現師生長期關注在地生態、實驗精神與國際視野成果。

林園高中以「倒立水母」多樣性相關研究，近年屢獲佳績，包括連續多年榮獲高雄市中小學科學展覽會、高中探究與實作競賽、小論文寫作競賽等獎項，更獲得高雄市英文論文發表第2、3名，學生以英語發表在地研究成果，讓「林園濕地」與「仙后水母」登上國際交流舞台。

校方今天新聞稿表示，高中部學生團隊以「梅杜莎的秘密：仙后水母再生，和收縮狀態與刺絲胞異營能力是否相關？」為題，獲今年黑潮獎助金海洋計畫科展類獎項。

學生說，團隊研究林園濕地與校內飼養系統中的「仙后（倒立）水母」，探討倒立水母驚人的再生能力與刺絲胞的異營機制；從過程中也學會團隊分工合作。

校內共備社群授課教師陳悠里說，透過校內6年一貫特色課程設計，帶著這群參賽學生從國中到直升高中，透過長期觀察與多次實驗，記錄水母受傷後的修復過程，並分析環境條件，如鹽度、光照、溫度與生理反應的關聯性；進一步研究水母黏液中刺絲胞的毒性變化與生態意義。

教務主任許莉雅說，學校長期深耕在地教育議題，推動「濕地生態 × 海洋永續 × 科學探究」跨域課程，並發展雙語、國際教育。學生透過實地觀察與專題實驗，並結合區域性資源例如林園紅樹林學會、林園愛鄉協會、魚社長、林園農會等在地社群，鼓勵學生從家鄉環境出發，發展出具創造力與批判思維的研究。

林園高中校長陳冠璋表示，黑潮海洋文教基金會長期推動青年關懷海洋與環境永續行動，學校教學團隊結合地方特色與善用地方資源，發展出「倒立看濕地」特色課程。

水母 濕地 倒立

