鋼鐵空汙排放標準久拖未決環團催加嚴 高市府：12月再提報環境部

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市政府去年4月預告高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準草案、12月報環境部審查，但今年8月環境部會商後仍未核定。多個南部環團今發表聯合聲明，要求中央與高市府儘速通過加嚴標準，改善高屏空品並促進鋼鐵業減碳

環團指出，高雄是全台鋼鐵重鎮，依高市府2022年統計，鋼鐵設施占全市固定污染源排放比重高達粒狀汙染物42%、硫氧化物30%、氮氧化物20%，改善迫切，地方多年推動法制作業，也已辦6場公聽研商會，卻因環境部要求再確認防制技術與與業者溝通，導致進度延宕。

環團強調，草案技術可行，僅少數老舊設備需改善，不應成為放寬或延後標準的理由；若加嚴上路，估可每年減少1379公噸空汙，包括粒狀汙染物51公噸、硫氧化物1127公噸、氮氧化物201公噸，有助高雄與下風屏東空品改善。

高市府回應，草案已廣納各界意見，與中鋼及5家電弧爐業者多次研商，今年8月經環境部會商後，依要求於10月再向業者說明12月將再度提報環境部審議，地方加嚴立場不變，在標準尚未施行前，已提前加強深度查核、製程輔導與改善作業。

市府指出，因中央碳費制度上路，鼓勵鋼鐵業提出自主減量計畫以取得費率優惠，已有14家通過初審，後續將持續管考，透過設備更新、技術觀摩與製程改善，推動鋼鐵業加速減汙、減碳。

