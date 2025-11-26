「烽火船說」特展前進離島 結合金門古砲見證歷史

文化部文資局與科工館合辦「烽火船說-水下文化資產特展」，今天巡迴至金門開展。文資局表示，此次展覽以戰爭與沉船為主題，並將金門後浦網寮出土古砲群融入展示。

「烽火船說-水下文化資產特展」7月在高雄國立科學工藝博物館開展，今天巡迴至金門歷史民俗博物館展出，今天舉行開幕式，文化部文化資產局長陳濟民、科工館長李秀鳳、金門縣文化局長陳榮昌等出席。

陳濟民接受中央社記者採訪表示，水下文化資產與戰爭有很大關聯，目前依法列冊沉船有8艘，沉船原因除觸礁、颱風等，也有因戰爭沉沒海底，而金門有許多的戰地遺跡，乘載過去戰爭歷史記憶，「能在這樣歷史氛圍展現水下文資深具意義，且因戰爭沉船是悲劇，盼藉此讓大家反思對和平期待。」

陳濟民也說，目前列冊沉船大部分在澎湖、連江、綠島等地，「要列冊都經過很長時間研究、調查」，有許多具有價值的目標物，包括金門都正在進行研究，待時機成熟會再依水下文化資產審議機制認定是否列冊。

文資局透過新聞稿指出，金門場展覽展區「台灣海洋戰爭史」，以互動投影技術呈現自明清時期至二戰期間台灣重大海戰歷史事件，重現金門料羅灣、安平、澎湖、台中與高雄等地戰役現場。

文資局也表示，此次展覽將金門歷史民俗博物館重要展品「金門後浦網寮出土之古砲群」融入展示，這批古砲推測為1680年鄭經撤退時所遺留，是金門重要歷史資產，彰顯金門自古以來關鍵軍事地位。

根據文資局新聞資料，「烽火船說-水下文化資產特展」包含「台灣海洋戰爭史」、「台灣沉船故事」、「守護與永續」等展區，展覽即日起在金門歷史民俗博物館展至2026年1月25日。