月世界垃圾一天清完馬頭山卻半年不動 環團批：高雄市府兩套標準

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄知名燕巢月世界地景遭爆傾倒大量垃圾，數量堆到4、5層樓高，數量驚人。圖／林保署提供
高雄知名燕巢月世界地景遭爆傾倒大量垃圾，數量堆到4、5層樓高，數量驚人。圖／林保署提供

高雄知名景點「月世界」多地遭非法濫倒垃圾，環保局採取即發現、即處理模式，迅速清理，並火速對違法業者重罰300萬、拔牌，然而，相較於馬頭山廢棄物拖延半年多才清完，環團抨擊，對影響環境的重度汙染長期擱置，家用垃圾卻一天清完，質疑對環境保護是否雙標。

高市環保局解釋，馬頭山廢棄物須先釐清行為人，才能執行後續求償程序，避免全民埋單，至於月世界垃圾已移往掩埋場暫置，待檢調解除證據保全後，將命行為人清除處理。

近期月世界林班地、旗山區花旗山莊頻傳濫倒家用生活垃圾，環保局1至2天迅速清理完畢，對此，馬頭山自然人文協會長黃惠敏直言，同樣是廢棄物，月世界一天清完，馬頭山半年不清，標準在哪裡？

黃惠敏說，馬頭山以證據保全為由，遲遲不願清除，如果月世界垃圾可以先移走再追查行為人，馬頭山為什麼不能？她強調，馬頭山案今年2月檢察官就已完成開挖蒐證，並正式公文通知環保局證據保全解除，可以進場清除，環保局當時也回函表示正在準備清運計畫，卻延宕半年之久。

黃惠敏批評，家用垃圾會發臭要馬上清，但重金屬滲入土壤、汙染地下水，不是看不見就沒汙染，更何況依法月世界廢棄物應優先由行為人清理，環保局卻能即刻介入代為清理，馬頭山一拖再拖，根本是兩套標準，她要求市府同一套標準面對非法廢棄物，訂定一致的清運原則，避免再次雙標。

環保局說明，馬頭山屬一般事業廢棄物，檢方辦案要求先保全證據，並以帆布覆蓋避免揚塵，9月8日檢察官起訴後，確認行為人，立即限期行為人與地主清理，地主已於10月31日完成，後續會再進一步勘驗是否汙染地下水質及土壤。

月世界遭棄置的是一般生活垃圾，破袋後立即找到來源與行為人，因曝曬易生惡臭影響環境，動員清潔隊清除並移置，緊急移置費用約68萬元，11月24日已命行為人繳納，拒繳將移送行政執行，待解除證據保全後，依廢清法第71條要求行為人清除。

涉案業者因違規重大，11月20日依廢清法第42條告發，裁處300萬元，並廢止清除許可證。

高雄馬頭山違法廢棄物至昨天未完全清除，仍有鋁渣、塑膠廢棄物及不明工業雜質。記者郭韋綺／攝影
高雄馬頭山違法廢棄物至昨天未完全清除，仍有鋁渣、塑膠廢棄物及不明工業雜質。記者郭韋綺／攝影

馬頭山 環保局 月世界

