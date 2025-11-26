大高雄預告下周日60萬戶停水 仁武、苓雅影響將最大

高雄市仁武、苓雅、三民、鳥松、鳳山、前鎮等6區下周日12月7日白天將停水10小時，還有7區面臨供水降壓，影響將多達60萬戶，自來水公司指出，由於澄清湖自來水給水廠變電站電氣設備檢驗，因此計畫停水，提醒高雄市受影響住戶提早儲水。

自來水公司表示，由於澄清湖給水廠69kV變電站電氣設備檢驗，將從12月7日上午8時起，到晚間6時為止，共10小時計畫停水、減壓供水，停水用戶將達27萬戶，另外有33萬戶供水壓降。

自來水公司指出，停水區域包含，仁武、苓雅全區，三民區44個里、鳥松區3里、鳳山區7里、前鎮區9個里。降壓地區包含鼓山、前金、鹽埕、新興區全區，三民區部分區域、左營區大部分區域。

自來水公司第七區管理處提醒，停水期間請關閉總表前制水閥栓，避免發生虹吸汙染，同時停水範圍區域內的用戶，請自行儲水備用，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。