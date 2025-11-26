快訊

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

聽新聞
0:00 / 0:00

大高雄預告下周日60萬戶停水 仁武、苓雅影響將最大

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
大高雄地區12月7日受澄清湖給水廠設備檢驗影響，將有60萬戶受停水、壓降影響。圖／本報系資料照
大高雄地區12月7日受澄清湖給水廠設備檢驗影響，將有60萬戶受停水、壓降影響。圖／本報系資料照

高雄市仁武、苓雅、三民、鳥松、鳳山、前鎮等6區下周日12月7日白天將停水10小時，還有7區面臨供水降壓，影響將多達60萬戶，自來水公司指出，由於澄清湖自來水給水廠變電站電氣設備檢驗，因此計畫停水，提醒高雄市受影響住戶提早儲水。

自來水公司表示，由於澄清湖給水廠69kV變電站電氣設備檢驗，將從12月7日上午8時起，到晚間6時為止，共10小時計畫停水、減壓供水，停水用戶將達27萬戶，另外有33萬戶供水壓降。

自來水公司指出，停水區域包含，仁武、苓雅全區，三民區44個里、鳥松區3里、鳳山區7里、前鎮區9個里。降壓地區包含鼓山、前金、鹽埕、新興區全區，三民區部分區域、左營區大部分區域。

自來水公司第七區管理處提醒，停水期間請關閉總表前制水閥栓，避免發生虹吸汙染，同時停水範圍區域內的用戶，請自行儲水備用，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。

停水 水公司 澄清湖

延伸閱讀

高雄仁武等區12月7日停水降壓10小時 影響60萬戶

台電挖破輸水管 新北土城、板橋部分地區暫停水

配合管線銜接工程 台南18區32萬戶12月2日起停水39小時

台南12月2日上午9時起停水39小時 逾32萬戶受影響

相關新聞

月世界垃圾一天清完馬頭山卻半年不動 環團批：高雄市府兩套標準

高雄知名景點「月世界」多地遭非法濫倒垃圾，環保局採取即發現、即處理模式，迅速清理，並火速對違法業者重罰300萬、拔牌，然...

大高雄預告下周日60萬戶停水 仁武、苓雅影響將最大

高雄市仁武、苓雅、三民、鳥松、鳳山、前鎮等6區下周日12月7日白天將停水10小時，還有7區面臨供水降壓，影響將多達60萬...

陳其邁任期剩1年 環團要環境部、高市府：速通過鋼鐵業空汙加嚴標準

地球公民基金會、高雄市公民監督公僕聯盟等團體今發布聯合聲明指出，高雄市政府去年4月25日預告「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放...

高雄新生兒雪崩式下跌年少5千名 議員砲轟市府「毫無作為」

高雄新生兒數連年下降，最新統計顯示，去年尚有1萬5491人，未料截至今年10月僅剩1萬465名，少掉5000個新生。議員...

民團點出多項缺失！高雄左營都市計畫檢討 遭中央退回

左營區都市計畫第4次通盤檢討昨天在內政部都計變更大會審議，高雄民間團體北上陳情，質疑蓮池潭湖岸樓高限高規定不足、左營國中...

廣角鏡／南台灣最美聖誕村 屏東公園周五登場

「屏東聖誕節」後天至明年1月4日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，14組繽紛燈飾、3棵主題耶誕樹，搭配燈光展演，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。