用光影就能演戲！ 屏東戲曲館帶學生製作操偶演皮影戲

屏東縣文化處推動「戲曲教具箱」計畫，將屏東戲曲故事館的歌仔戲、皮影戲等在地戲曲文化，轉化為可觸摸、可體驗的教材，讓孩子透過剪影、操偶、模仿聲腔等方式走近傳統藝術，讓傳統戲曲不只在舞台上，而是走入生活中，受到學生歡迎。

文化處表示，戲曲教具箱的內容物以可操作、可穿戴、可手作為原則設計，在歌仔戲、皮影戲等教具箱中，包含皮影戲偶、兵器、動物偶、簡易戲服、盔帽與頭飾等戲偶道具，並搭配可讓孩子親手創作的小型實作材料，不只能看戲偶，更能做戲偶、演角色，體驗傳統戲曲的角色造型與舞台魅力。

皮影課講師陳暐中在潮州光春國小課堂上，從影子形成原理開始，帶學生認識皮影偶的結構，再引導其描繪、剪影、上色、組裝、操偶。學生們在光幕前模仿聲腔、創作故事，驚呼與笑聲連連，「原來利用光影就能演戲」。

陳暐中說，許多孩子一開始對文學及傳統藝術較陌生，但透過實際操作，很快就能找到成就感。孩子們從觀望到投入，甚至開始比誰的角色更生動，讓堂課不只是製作皮影偶，也能更理解文化、技藝與故事如何結合成表演形式。