高雄仁武等區12月7日停水降壓10小時 影響60萬戶

中央社／ 高雄26日電

水公司表示，高市仁武區、苓雅區、三民區、鳥松區、鳳山區等，12月7日上午8時至下午6時，停水10小時；鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區、左營區等同日降壓10小時。總計共60萬戶受影響。

台水公司透過新聞稿表示，澄清湖淨水場需停水辦理電檢，以提升設備穩定度；為避免重複停水造成民眾用水不便，同時間將進行多項工程，高雄部分地區將於12月7日上午8時起停水，預計當晚6時起恢復供水，停水戶數為27萬戶、降壓戶數為33萬戶。

此次公告停水的區域包括苓雅區和仁武區全區，鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

三民區停水區域為博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

降壓區域為鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區、左營區（莒光里、光輝里除外）等全區。鳳山區鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

三民區降壓區域為鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

台水提醒，除停水及降壓區域外，其餘地區供水將維持正常。不過復水初期，管線末端、大樓高層及地勢較高地區的水壓恢復時間可能較慢。建議民眾於停水前6小時完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源，以免設備空轉損壞。

台水指出，此次停水作業依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，需每年停電檢驗一次電力設備。配合澄清湖停水電檢，同時間進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」，及「仁武永宏巷1500mm管線維修工程」等。

停水 澄清湖 水公司

相關新聞

大高雄預告下周日60萬戶停水 仁武、苓雅影響將最大

高雄市仁武、苓雅、三民、鳥松、鳳山、前鎮等6區下周日12月7日白天將停水10小時，還有7區面臨供水降壓，影響將多達60萬...

陳其邁任期剩1年 環團要環境部、高市府：速通過鋼鐵業空汙加嚴標準

地球公民基金會、高雄市公民監督公僕聯盟等團體今發布聯合聲明指出，高雄市政府去年4月25日預告「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放...

高雄新生兒雪崩式下跌年少5千名 議員砲轟市府「毫無作為」

高雄新生兒數連年下降，最新統計顯示，去年尚有1萬5491人，未料截至今年10月僅剩1萬465名，少掉5000個新生。議員...

民團點出多項缺失！高雄左營都市計畫檢討 遭中央退回

左營區都市計畫第4次通盤檢討昨天在內政部都計變更大會審議，高雄民間團體北上陳情，質疑蓮池潭湖岸樓高限高規定不足、左營國中...

廣角鏡／南台灣最美聖誕村 屏東公園周五登場

「屏東聖誕節」後天至明年1月4日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，14組繽紛燈飾、3棵主題耶誕樹，搭配燈光展演，...

路旁堆置數十袋！高雄旗山又爆垃圾偷倒 環局要罰

高雄山區廢棄物濫倒案件層出不窮，今年初旗山馬頭山遭人傾倒鋁渣及飛灰等事業廢棄物之後，鄰近的花旗山莊大馬路旁及國有財產署土...

