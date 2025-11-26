快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

陳其邁任期剩1年 環團要環境部、高市府：速通過鋼鐵業空汙加嚴標準

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環團高舉牌子，要求管制鋼鐵業汙染，終結寬鬆標準。圖／地球公民基金會提供
環團高舉牌子，要求管制鋼鐵業汙染，終結寬鬆標準。圖／地球公民基金會提供

地球公民基金會、高雄市公民監督公僕聯盟等團體今發布聯合聲明指出，高雄市政府去年4月25日預告「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」草案，並於12月12日報請環境部核定；未料，今年8月環境部於會商會議後卻未能核定。

陳其邁5年前初上任即承諾要通過此標準，但迄今仍未能拍板定案，呼籲環境部及高雄市政府積極面對鋼鐵業的汙染管制，盡速通過加嚴排放標準。

該聲明指出，高雄市是台灣的鋼鐵業重鎮，但也造成地方嚴重的環境汙染與負荷。據高雄市府2022年統計，全高雄市固定汙染源排放量中，鋼鐵設施排放占比，分別為粒狀汙染物42%、硫氧化物30%及氮氧化物20%。

多年來，在民間團體不斷倡議改善空污、強化鋼鐵業空污管制的呼籲下，高雄市政府終於在2020年啟動「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」法制作業。排放標準通過後，預計可為高雄帶來每年空氣汙染物的減汙效益約有1379公噸，將對高雄市及下風處屏東縣的空汙改善有很大的正面效益。 

據了解，環境部8月舉辦的會商會議並未核定高雄市政府提出的加嚴標準，要求高雄市政府確認防制技術可行性並與相關機關及管制對象協商或進行說明後，再重新報請環境部核定。但過去已辦理6場公聽研商會，經鋼鐵業者、環保團體及市民等利害關係人討論得到結論，環境部對於加嚴標準未予核定，有違社會對於減少鋼鐵業汙染的期待。 

該聲明指出，環境部所主管的「鋼鐵業燒結工場空氣污染物排放標準」，上次修訂已是2012年，「煉鋼業電弧爐戴奧辛管制及排放標準」戴奧辛標準從2001年訂的0.5ng I-TEQ／Nm3至今沒有修訂，顯見環境部在鋼鐵業相關空汙標準的檢討與修訂，長期過於消極，未能與國人對空汙與健康風險的關注同步精進。

該聲明表示，高雄市長陳其邁於2020年上任時，就曾對外公開表示非常關注鋼鐵業帶來的碳排及汙染，2024年還率市府首長取得國際碳中和證照。時至今日，陳其邁任期只剩下1年，期待陳其邁必須守住對市民的承諾，讓「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」順利達陣，還給市民好空氣。

環境部 空氣汙染

延伸閱讀

高雄重症失能學童上學沒有交通車 陳其邁指示成立專案全力協助

議員籲推旗津空中纜車 陳其邁：跨局處研議試算財務

遭合成與涉案里長照片 陳其邁：變造、抹黑都提告

陳菁徽指曾挺涉月世界垃圾山里長 陳其邁轟政治歪風喊告

相關新聞

陳其邁任期剩1年 環團要環境部、高市府：速通過鋼鐵業空汙加嚴標準

地球公民基金會、高雄市公民監督公僕聯盟等團體今發布聯合聲明指出，高雄市政府去年4月25日預告「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放...

高雄新生兒雪崩式下跌年少5千名 議員砲轟市府「毫無作為」

高雄新生兒數連年下降，最新統計顯示，去年尚有1萬5491人，未料截至今年10月僅剩1萬465名，少掉5000個新生。議員...

民團點出多項缺失！高雄左營都市計畫檢討 遭中央退回

左營區都市計畫第4次通盤檢討昨天在內政部都計變更大會審議，高雄民間團體北上陳情，質疑蓮池潭湖岸樓高限高規定不足、左營國中...

廣角鏡／南台灣最美聖誕村 屏東公園周五登場

「屏東聖誕節」後天至明年1月4日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，14組繽紛燈飾、3棵主題耶誕樹，搭配燈光展演，...

路旁堆置數十袋！高雄旗山又爆垃圾偷倒 環局要罰

高雄山區廢棄物濫倒案件層出不窮，今年初旗山馬頭山遭人傾倒鋁渣及飛灰等事業廢棄物之後，鄰近的花旗山莊大馬路旁及國有財產署土...

濃濃聖誕氛圍！南台灣最美「屏東聖誕村」搶先看 11月28日閃耀登場

「屏東聖誕節」即將登場，2025年屏東聖誕節11月28日至2026年1月4日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。