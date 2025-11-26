陳其邁任期剩1年 環團要環境部、高市府：速通過鋼鐵業空汙加嚴標準

地球公民基金會、高雄市公民監督公僕聯盟等團體今發布聯合聲明指出，高雄市政府去年4月25日預告「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」草案，並於12月12日報請環境部核定；未料，今年8月環境部於會商會議後卻未能核定。

陳其邁5年前初上任即承諾要通過此標準，但迄今仍未能拍板定案，呼籲環境部及高雄市政府積極面對鋼鐵業的汙染管制，盡速通過加嚴排放標準。

該聲明指出，高雄市是台灣的鋼鐵業重鎮，但也造成地方嚴重的環境汙染與負荷。據高雄市府2022年統計，全高雄市固定汙染源排放量中，鋼鐵設施排放占比，分別為粒狀汙染物42%、硫氧化物30%及氮氧化物20%。

多年來，在民間團體不斷倡議改善空污、強化鋼鐵業空污管制的呼籲下，高雄市政府終於在2020年啟動「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」法制作業。排放標準通過後，預計可為高雄帶來每年空氣汙染物的減汙效益約有1379公噸，將對高雄市及下風處屏東縣的空汙改善有很大的正面效益。

據了解，環境部8月舉辦的會商會議並未核定高雄市政府提出的加嚴標準，要求高雄市政府確認防制技術可行性並與相關機關及管制對象協商或進行說明後，再重新報請環境部核定。但過去已辦理6場公聽研商會，經鋼鐵業者、環保團體及市民等利害關係人討論得到結論，環境部對於加嚴標準未予核定，有違社會對於減少鋼鐵業汙染的期待。

該聲明指出，環境部所主管的「鋼鐵業燒結工場空氣污染物排放標準」，上次修訂已是2012年，「煉鋼業電弧爐戴奧辛管制及排放標準」戴奧辛標準從2001年訂的0.5ng I-TEQ／Nm3至今沒有修訂，顯見環境部在鋼鐵業相關空汙標準的檢討與修訂，長期過於消極，未能與國人對空汙與健康風險的關注同步精進。

該聲明表示，高雄市長陳其邁於2020年上任時，就曾對外公開表示非常關注鋼鐵業帶來的碳排及汙染，2024年還率市府首長取得國際碳中和證照。時至今日，陳其邁任期只剩下1年，期待陳其邁必須守住對市民的承諾，讓「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」順利達陣，還給市民好空氣。