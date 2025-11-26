快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

高美館「連結失落的風景」展 大型裝置談多元議題

中央社／ 高雄26日電

高雄市立美術館KSPACE高雄實驗場推出伊朗裔德籍跨領域藝術家卡里米（Parisa Karimi）個展「連結失落的風景」，她以大型裝置創作呈現土地風景，展期至明年1月4日。

高美館今天透過新聞稿表示，展覽集結卡里米近年創作，以藝術家前往瑞典薩米（Sápmi）地區的田野踏查為啟程，將所見所聞轉化為大型裝置創作，邀請民眾遊走於紀實與想像間，展開與土地風景的感官對話。

高美館館長顏名宏表示，高美館與駁二藝術特區「藝術家進駐計畫」再度攜手，期望延續藝術跨域對話與國際交流，讓藝術漣漪繼續擴散至城市各個角落。卡里米擁有藝術家、電影和動畫製作人、研究者等多重身分，

顏名宏說，此次展覽呈現她對氣候變遷、國族邊界、生態變動等環境議題的探問，也體現她的跨領域實踐。卡里米希望透過再生、療癒的角度，將長時間累積的田野調查轉化為沉浸式體驗，揭開寂寥地景背後被遺忘、被掠奪、被改寫的生態變遷與人文歷史。

卡里米指出，與展覽同名大型裝置創作「連結失落的風景」，創作靈感源自於她在瑞典薩米地區的藝術踏查。此地區北部的針葉林不僅是地球最大的連續森林地帶，更是二氧化碳重要吸收地之一。然而，工業開發與氣候變遷下已不復以往，更危及到原住民「薩米人」棲息地。

高美館表示，卡里米擅長結合紀錄片影像、詩性書寫與動畫拼貼，以多層次、多視角的敘事手法探討身體與土地之間的糾結、悲傷與韌性，營造聽覺、視覺、嗅覺交織的多重感官體驗，民眾將在沉浸空間中展開與風景的對話。

高美館說明，此次也展出卡里米於駁二藝術特區駐村期間發展的創作，空間裝置「與布袋蓮的共修關係」以世界上最具侵略的水生植物作為研究主角。卡里米深入高雄檨仔林埤濕地和社區，藉由布袋蓮在人類、動物與其他水生物種之間的和諧共存，回看人類對關係、邊界與入侵的理解。

高美館 藝術家 高雄市立美術館

延伸閱讀

大洋活化資產 錢景可期

瑞典國會演說 澤倫斯基：絕不能讓俄羅斯合法占領烏東

延續馬祖國際藝術島熱潮 藝術家回東引新設延伸展

高美館《馮．沃爾夫的花園堡壘》開展 69件英國鬼才創作對話當代、與AI共舞

相關新聞

陳其邁任期剩1年 環團要環境部、高市府：速通過鋼鐵業空汙加嚴標準

地球公民基金會、高雄市公民監督公僕聯盟等團體今發布聯合聲明指出，高雄市政府去年4月25日預告「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放...

高雄新生兒雪崩式下跌年少5千名 議員砲轟市府「毫無作為」

高雄新生兒數連年下降，最新統計顯示，去年尚有1萬5491人，未料截至今年10月僅剩1萬465名，少掉5000個新生。議員...

民團點出多項缺失！高雄左營都市計畫檢討 遭中央退回

左營區都市計畫第4次通盤檢討昨天在內政部都計變更大會審議，高雄民間團體北上陳情，質疑蓮池潭湖岸樓高限高規定不足、左營國中...

廣角鏡／南台灣最美聖誕村 屏東公園周五登場

「屏東聖誕節」後天至明年1月4日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，14組繽紛燈飾、3棵主題耶誕樹，搭配燈光展演，...

路旁堆置數十袋！高雄旗山又爆垃圾偷倒 環局要罰

高雄山區廢棄物濫倒案件層出不窮，今年初旗山馬頭山遭人傾倒鋁渣及飛灰等事業廢棄物之後，鄰近的花旗山莊大馬路旁及國有財產署土...

濃濃聖誕氛圍！南台灣最美「屏東聖誕村」搶先看 11月28日閃耀登場

「屏東聖誕節」即將登場，2025年屏東聖誕節11月28日至2026年1月4日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。