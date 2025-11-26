聽新聞
高雄新生兒雪崩式下跌年少5千名 議員砲轟市府「毫無作為」
高雄新生兒數連年下降，最新統計顯示，去年尚有1萬5491人，未料截至今年10月僅剩1萬465名，少掉5000個新生。議員今砲轟，市府對出生人數雪崩式暴跌「毫無作為」，要求提出具體的長期策略，而非重複托育、親子館等例行公事，扭轉少子化危機。市長陳其邁允諾，研議提高婚育宅比例，也會檢討租金補貼，讓年輕夫妻敢生、敢養。
議員劉德林總質詢指出，高雄新生兒數從2022年1萬6133人、2023年1萬5805人、2024年1萬5491人，到今年僅剩1萬465人，「少掉5000名孩子」，出生人數大幅下跌。
劉德林表示，今年編列逾4.2億生育與托育預算，截至10月僅執行3.81億，市府有錢要撒，卻沒有年輕人願意生，直指托育、生養支援與住宅政策未觸及真正需求。
他更點名社會局、民政局與研考會只管各自業務，砲轟「你們3個局長站在這裡，真的看得下去嗎？」他批評局處只會按表操課、看報表、跑流程，卻沒有因應人口危機提出前瞻政策，要求市府三大面向立即補強，包括提高婚育宅保留比例、降低租金負擔、延長租期，年輕夫妻才敢有育兒期待。
對於挽救人口危機，劉德林建議，婚育宅比例應提高，優先讓有0至6歲孩子的家庭入住，高雄雖有租金補貼，但補貼力道不足，年輕家庭面臨通膨、房租上漲、托育費用沉重，租金不降、負擔不減，誰敢生？
他認為也要延長租期到孩子國中、甚至高中畢業，「讓年輕家庭能安心養一個孩子，而不是6年後又被迫搬家」。
陳其邁答詢，他已指示副市長和都發局研議將婚育宅比例從中央規定20%拉高至35%至40%，並強調高雄已有加碼租金補貼，只要家中有小孩，租金補貼會再提高，減輕年輕家庭負擔。
