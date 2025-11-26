快訊

數據解讀陸客取消行程真相 日本旅遊禁令到底傷到誰？

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄新生兒雪崩式下跌年少5千名 議員砲轟市府「毫無作為」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄新生兒數雪崩式下跌，不到一年少掉5000名，議員劉德林砲轟市府「毫無作為」。圖／翻攝自高雄市議會官網
高雄新生兒數雪崩式下跌，不到一年少掉5000名，議員劉德林砲轟市府「毫無作為」。圖／翻攝自高雄市議會官網

高雄新生兒數連年下降，最新統計顯示，去年尚有1萬5491人，未料截至今年10月僅剩1萬465名，少掉5000個新生。議員今砲轟，市府對出生人數雪崩式暴跌「毫無作為」，要求提出具體的長期策略，而非重複托育、親子館等例行公事，扭轉少子化危機。市長陳其邁允諾，研議提高婚育宅比例，也會檢討租金補貼，讓年輕夫妻敢生、敢養。

議員劉德林總質詢指出，高雄新生兒數從2022年1萬6133人、2023年1萬5805人、2024年1萬5491人，到今年僅剩1萬465人，「少掉5000名孩子」，出生人數大幅下跌。

劉德林表示，今年編列逾4.2億生育與托育預算，截至10月僅執行3.81億，市府有錢要撒，卻沒有年輕人願意生，直指托育、生養支援與住宅政策未觸及真正需求。

他更點名社會局、民政局與研考會只管各自業務，砲轟「你們3個局長站在這裡，真的看得下去嗎？」他批評局處只會按表操課、看報表、跑流程，卻沒有因應人口危機提出前瞻政策，要求市府三大面向立即補強，包括提高婚育宅保留比例、降低租金負擔、延長租期，年輕夫妻才敢有育兒期待。

對於挽救人口危機，劉德林建議，婚育宅比例應提高，優先讓有0至6歲孩子的家庭入住，高雄雖有租金補貼，但補貼力道不足，年輕家庭面臨通膨、房租上漲、托育費用沉重，租金不降、負擔不減，誰敢生？

他認為也要延長租期到孩子國中、甚至高中畢業，「讓年輕家庭能安心養一個孩子，而不是6年後又被迫搬家」。

陳其邁答詢，他已指示副市長和都發局研議將婚育宅比例從中央規定20%拉高至35%至40%，並強調高雄已有加碼租金補貼，只要家中有小孩，租金補貼會再提高，減輕年輕家庭負擔。

高雄新生兒數雪崩式下跌，不到一年少掉5000名，議員劉德林砲轟市府「毫無作為」。圖／翻攝自高雄市議會官網
高雄新生兒數雪崩式下跌，不到一年少掉5000名，議員劉德林砲轟市府「毫無作為」。圖／翻攝自高雄市議會官網
高雄新生兒數雪崩式下跌，不到一年少掉5000名，議員劉德林砲轟市府「毫無作為」。圖／翻攝自高雄市議會官網
高雄新生兒數雪崩式下跌，不到一年少掉5000名，議員劉德林砲轟市府「毫無作為」。圖／翻攝自高雄市議會官網

租金補貼 托育 陳其邁

延伸閱讀

高雄重症失能學童上學沒有交通車 陳其邁指示成立專案全力協助

議員籲拆「楠梓百慕達」 陳其邁：以拆除為原則方向

高雄左營至橋頭鐵路下地或高架？ 陳其邁：地下化經費龐大

議員籲推旗津空中纜車 陳其邁：跨局處研議試算財務

相關新聞

高雄新生兒雪崩式下跌年少5千名 議員砲轟市府「毫無作為」

高雄新生兒數連年下降，最新統計顯示，去年尚有1萬5491人，未料截至今年10月僅剩1萬465名，少掉5000個新生。議員...

民團點出多項缺失！高雄左營都市計畫檢討 遭中央退回

左營區都市計畫第4次通盤檢討昨天在內政部都計變更大會審議，高雄民間團體北上陳情，質疑蓮池潭湖岸樓高限高規定不足、左營國中...

廣角鏡／南台灣最美聖誕村 屏東公園周五登場

「屏東聖誕節」後天至明年1月4日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，14組繽紛燈飾、3棵主題耶誕樹，搭配燈光展演，...

路旁堆置數十袋！高雄旗山又爆垃圾偷倒 環局要罰

高雄山區廢棄物濫倒案件層出不窮，今年初旗山馬頭山遭人傾倒鋁渣及飛灰等事業廢棄物之後，鄰近的花旗山莊大馬路旁及國有財產署土...

濃濃聖誕氛圍！南台灣最美「屏東聖誕村」搶先看 11月28日閃耀登場

「屏東聖誕節」即將登場，2025年屏東聖誕節11月28日至2026年1月4日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，1...

吸引近500人搶報名！金門縣府臨時工日薪千元 下周二抽出270名

金門縣政府辦理明年度短期臨時工計畫已完成報名，為期一天半的受理時間共吸引 489 名民眾申請，其中，一般身分者 349 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。