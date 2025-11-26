民團點出多項缺失！高雄左營都市計畫檢討 遭中央退回

左營區都市計畫第4次通盤檢討昨天在內政部都計變更大會審議，高雄民間團體北上陳情，質疑蓮池潭湖岸樓高限高規定不足、左營國中舊校地未保護樹木、綠地損失8公頃等，主張不應草率通過，該案最後未通過，先送交專案小組審議。

高雄左營都市計畫通盤檢討涉及左營舊城見城計畫、清華大學高雄分校、科技S廊帶中心、中油高煉廠土地轉型為循環技術材料研發專區和老舊眷村土地閒置。

高雄森林城市協會昨日號召蓮池潭守護聯盟、台灣樹人會、高雄市公民監督公僕行動聯盟、台灣綠黨等組織前往國土署陳情，質疑該案針對蓮池潭湖岸樓高限高規定不足，恐破壞環湖山景和龍虎塔背景。

此外，清華大學計畫在左營國中舊校地設校，市府計畫將觀特區和公園綠地變更為5.8公頃文大用地，但校內老樹群將可能因地下室開挖面臨砍伐；另，計畫範圍內綠地損失8.59公頃、海軍軍港旁的眷村土地並未限高，導致海軍基地周邊高樓林立，應改以限高避免弊端。

該通盤檢討案最後未在大會通過，考量民眾提出陳情，決議送專案小組討論後再提大會審議，高市都發局說，民間團體所提意見，市府會再評估研析，將意見向內政部都委會報告。

另，左營區龍虎塔前的蓮潭路下方雨水下水道，去年因颱風嚴重脫管和錯位，市府推動下水道改善工程原預計9月動工，至今仍未啟動，攤商擔心工程影響春節旅遊人潮，要求延至過完年後再施工，否則抗議。水利局允諾春節前完成第一階段施工並臨鋪路面，不影響年節遊客及攤商生意。