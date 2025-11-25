聽新聞
濃濃聖誕氛圍！南台灣最美「屏東聖誕村」搶先看 11月28日閃耀登場
「屏東聖誕節」即將登場，2025年屏東聖誕節11月28日至2026年1月4日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，14組繽紛燈飾、3棵主題耶誕樹，搭配燈光展演，還有周末限定飄雪秀，將屏東公園打造為「南台灣最美聖誕村」，邀請大家一起到屏東感受濃郁的耶誕氛圍。
縣府傳播暨國際事務處表示，今年以「聖誕村」為主題，規畫14組璀璨燈飾，包括3棵特色耶誕樹，屏東公園「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，打造雙主燈，擴展燈飾範圍至周邊街道中華路、民權路等，每晚5時30分至10時亮燈，民眾沉浸在璀璨燈海。
每晚有5區不同主題燈光秀輪番上演，除了屏東火車站主燈「星願聖誕樹」每15分鐘1場，屏東公園主燈「聖誕派對」、「舞動精靈」、「極光之心」和「聖誕大道」，每5分鐘至30分鐘一場；每周六、日還有限定登場下雪光雕秀，及耶誕老公公歡樂遊行，隨機派發驚喜禮物，增添更多歡樂氣氛。
配合開幕周末11月29日至30日，將在中華路舉辦「中華一條街市集」，集結70攤特色攤位，包含文創手作、童趣玩具、特色美食及手作甜點等，滿額消費即可抽ipad、廚餘機等大禮。
傳播處表示，屏東公園設有免費耶誕拍貼機與4間特色賣店，提供熱可可、法式鹹派等甜蜜美食，民眾在溫馨夜晚中感受濃厚耶誕氛圍。
