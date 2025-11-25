澎縣府攜手氣象署 簽「寒害預警服務」合作備忘錄

澎湖縣政府與交通部中央氣象署今天簽署「寒害預警服務」合作備忘錄，未來中央與地方將攜手合作，透過科技與專業的結合，將有效提升澎湖農漁產業的防災能力及氣候風險應變效率。

寒害預警服務合作備忘錄簽署儀式今天下午於澎湖縣政府會議室舉行，由澎湖縣長陳光復與氣象署長呂國臣共同完成簽署並互贈紀念品。

陳光復表示，澎湖海島地區養殖漁業規模龐大，但極端氣候如寒害常造成養殖漁業重大損失。此次與氣象署合作，可藉由尖端氣象科技取得更精準的氣象與海象預測服務，進一步強化氣候調適及災防韌性，讓農漁民更安心，並促進產業升級，再創佳績。

呂國臣表示，氣象署預計在6年內投入新台幣1億2000萬元，建置波浪式浮球站、船舶觀測、閃電偵測站等海氣象監測設備，並發展高解析度波潮流及海溫預報技術，強化澎湖在農漁業、防災、交通運輸及觀光遊憩等方面所需的海氣象資訊。

呂國臣表示，每年會與澎湖縣政府定期辦理推廣與宣導活動，拓展海氣象資訊在地化應用，提升公私部門對氣候風險的認知與應變能力，守護在地居民及遊客安全。

中央氣象署目前提供澎湖的海象資訊包括即時海況、海象預報、海溫預警及一週海氣象預報等服務；未來將進一步強化澎湖鄰近海域的海象資訊，提升地方氣候韌性，促進永續發展。