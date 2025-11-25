金門學生體驗傳統工藝 文資局：文資教育重要起點

快訊

中央社／ 金門25日電

金門縣文化局舉辦文資修復推廣工作坊，學生作品成果展今天開展，文化部文資局長陳濟民說，盼學生藉此了解文資重要性與家鄉歷史，「我想這是文化資產教育重要的起點。」

金門歷史建築張文帝洋樓已有約90年歷史，經文化部文化資產局補助修復，於2023年正式啟用；為落實文資保護觀念，文資局與金門縣文化局陸續舉辦多場文資修復推廣工作坊，今天在張文帝洋樓舉行為期1周的成果展，呈現金沙國小附設幼兒園、金湖國小等學生參與工作坊所製作花磚彩繪杯墊、透過榫卯製成木座椅等作品。

陳濟民今天出席成果展並接受中央社記者採訪表示，文化資產推廣工作坊邀請在地幼兒園、小學學生參與，包括以泥塑翻模製作風獅爺、進行傳統建築內構件裝飾意義解說等，盼使學生在啟蒙階段就了解文化資產重要性及家鄉歷史，「我想這是文化資產教育重要的起點。」

陳濟民也說，金門有眾多傳統建築，具文化資產身分者更需傳統匠師修復，「但修復人力似乎趕不上」，因此今天也到金門農工相關科系與校長討論除專業設備、學習課程的投資外，未來如何讓產業有前景，「包括得到的報酬能支持他們繼續往下走，讓學生畢業後能投入文化資產修復行列。」

金門縣文化局長陳榮昌則表示，感謝文資局長期對金門有形及無形文化資產保存的支持，張文帝洋樓由文資局投入4140萬元預算進行修復，金門文化局後續除管理建築，也在文資局經費支持下，陸續在張文帝洋樓、董允耀洋樓舉辦文化資產修復工作坊活動，其中也有多個場次走入小學、幼兒園，落實金門縣府扎根零歲政策。

文化資產 金門 歷史建築
