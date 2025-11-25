吸引近500人搶報名！金門縣府臨時工日薪千元 下周二抽出270名

金門縣政府辦理明年度短期臨時工計畫已完成報名，為期一天半的受理時間共吸引489名民眾申請，其中，一般身分者349人、特定身分者140人，縣府社會處表示，所有申請者將依規定進行資格審查，符合資格者可參加12月2日上午9時舉行的公開抽籤。

縣府社會處表示，為了促進金門就業，金門縣政府每年都會舉行短期臨時工抽籤，原則上以1年為期。每月工作日以22天為限，採按日計酬，今年預計提供270個名額，包括一般身分正取名額195名，特定身分正取名額75名，各名額將依用人單位實際需求分配後再分別辦理抽籤；抽籤結果將於12月5日公布在金門日報及縣府網站。此外，為因應可能出現的離職或無法報到情形，並維持各機關正常用人需求，縣府也將依各用人單位分配名額約三分之一的比例，另行抽出備取名單。

抽籤將於下周二在縣立體育館舉行，為確保程序公開透明，縣府將邀請政風處、人事處等單位派員監督，申請人可本人到場或委託親友報到；若無法出席，由縣府工作人員代為抽籤，並由監督人員全程見證，結果不得異議。

社會處說明，此臨時工計畫進用期間自115年1月2日至12月31日，每月以22個工作日為限，每日津貼1千元，採按日計酬、不支固定月薪；相關權益部分，臨時工與用人機關屬公法上的救助關係，並非一般勞僱關係，因此不適用《勞動基準法》及《就業保險法》等相關法令規定；但為保障工作者基本社會保險權益，到工當日即應依規定參加勞工保險及全民健康保險。