金門友善水獺生態服務給付 領取者禁餵遊蕩犬貓

中央社／ 金門25日電

金門縣府配合農業部以歐亞水獺推動生態給付，115年度已開放申請。金門縣產發處表示，領取此方案給付者禁餵遊蕩犬貓，經勸導仍未改善將撤銷當年度資格並返還已領獎勵金。

農業部林業及自然保育署推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，其中指定金門縣瀕危物種保育類野生動物歐亞水獺為執行重點，透過生態服務給付，鼓勵民眾採取對瀕危水獺族群及棲地保護友善作為。

金門縣產業發展處今天發布新聞稿表示，持續配合林保署推動該方案，正式公告啟動民國115年金門友善水獺生態服務給付計畫。115年度給付方案規劃3項目，包含以社區、團體為對象的「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵的「自主通報給付」、以及通報水獺受傷或死亡的「水獺通報獎勵金」，其中社區巡護即日起開放申請。

根據產發處新聞資料，114年度共20個社區及團體申請巡守隊，透過紅外線自動相機架設，有19隊社區拍攝到水獺影像，並協助整理水域周邊環境、移除廢棄網具垃圾並通報野生動物救傷等。

產發處表示，不論有無水獺出沒，社區發展協會或在地民間團體皆可成立巡守隊，協助巡守已知瀕危及重要動物棲地，並協助拆除違法獵具網具、重大工程通報等，協同瀕危物種保育及其他保育相關工作，每月依執行比例核發每年至高新台幣6萬元獎勵金；若於巡守範圍內，同意並配合縣府或委託團隊架設自動相機，有拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。

產發處指出，為提倡民眾對保育類野生動物關注，民眾如發現傷病水獺個體並通報縣府救援，且經查核確實非蓄意傷害及捕捉行為，每案核與3000元獎勵金；另如發現路殺或死亡水獺，立即通報縣府，每案將核予優先通報者2000元水獺死亡通報獎勵金。

產發處也表示，近年遊蕩犬貓的攻擊對野生動物造成威脅，包括咬死咬傷野生動物、競爭野外棲息地、傳播疾病等，為保育在地野生動物，領取此方案相關生態服務給付者，不得放養犬貓及餵養遊蕩犬貓，經勸導後再發現仍未改善者，撤銷當年度申請資格並返還已領取獎勵金。

產發處表示，有意申請巡守獎勵社區或團體，可檢附115年度金門水獺生態給付申請書並函文向縣府申請，申請期限至12月5日下午5時30分截止。詳情可電洽產業發展處農林科。

