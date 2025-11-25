快訊

丟不停…高雄花旗山莊又傳垃圾入侵 大馬路旁直接偷倒營建廢土

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄即時報導
花旗山莊附近國有財產署土地出現大量家庭廢棄物，環保局今天下午派人清運垃圾。圖／高市環保局提供
花旗山莊附近國有財產署土地出現大量家庭廢棄物，環保局今天下午派人清運垃圾。圖／高市環保局提供

高雄山區廢棄物濫倒案件層出不窮，今年初旗山馬頭山遭人傾倒鋁渣及飛灰等事業廢棄物之後，花旗山莊大馬路旁及國有財產署土地又出現營造、家庭廢棄物，環保局今天獲報後立即派人清理。環保局表示，將調閱附近監視器，嚴查不法。

旗山、內門及田寮接轄處人煙稀少，常被人偷倒廢棄物。今年1月距離花旗山莊不遠處的麗湖入口被不肖之徒非法堆置2800多公噸事業廢棄物，事後高市環保局代清運並求償。近日居民發現，花旗山莊周邊道路及邊坡又出現家庭垃圾及營造廢棄物，部分垃圾已存在一段時日。

旗山區三協里長劉文寶指出，被傾倒垃圾的位置位於旗山區花旗二路395巷的路旁，今天下午環保局已派旗山清潔隊清理，現場清出至少數十袋垃圾袋，大多都是生活廢棄物，懷疑是有不肖人士路過隨手將垃圾袋拋入路旁草叢中，才會造成垃圾大量堆積。

高市環保局表示，未接獲旗山花旗山莊遭棄置廢棄物檢舉案件，經查該處為旗山區花旗段218地號，地主為國有財產署，遭棄置垃圾包及混凝土塊等廢棄物，今天下午環保局立即派員清除，目前已完成環境復原。

環保局表示，將調閱附近監視器，若查獲行為人將依違反廢清法36條規定，除裁處6000元至300萬元罰鍰外，並移送法辦，後續將向行為人求償清除費用。另要求國產署加強巡查棄置熱點，善盡土地管理責任。

馬頭山人文協會會長黃惠敏說，馬頭山附近濫倒廢棄物情況由來已久，偏僻鄉間小路尤為嚴重，通常以需要付費處理的營建廢棄物為主，協會成員會不定期巡查，一發現就會通報處理；這陣子社會大眾關注廢棄物流竄問題，濫倒情況略有改善，但仍有過去遺留的垃圾尚未清完。

花旗山莊大馬路旁及國有財產署土地出現營造、家庭廢棄物，環保局今天下午已經派人將垃圾清運離去。圖／高市環保局提供
花旗山莊大馬路旁及國有財產署土地出現營造、家庭廢棄物，環保局今天下午已經派人將垃圾清運離去。圖／高市環保局提供
花旗山莊附近國有財產署土地遭人濫倒家庭廢棄物，環保局希望國產署加強巡查棄置熱點，善盡土地管理責任。圖／居民提供
花旗山莊附近國有財產署土地遭人濫倒家庭廢棄物，環保局希望國產署加強巡查棄置熱點，善盡土地管理責任。圖／居民提供
花旗山莊附近國有財產署土地出現大量家庭廢棄物，部分垃圾存在已有一段時日。圖／居民提供
花旗山莊附近國有財產署土地出現大量家庭廢棄物，部分垃圾存在已有一段時日。圖／居民提供
旗山區花旗山莊附近的大馬路旁遭人偷倒營建廢棄物。圖／居民提供
旗山區花旗山莊附近的大馬路旁遭人偷倒營建廢棄物。圖／居民提供

廢棄物 環保局 馬頭山
