歷時3年 衛武營「遇見胡桃鉗女孩」最終章登場

衛武營國家藝術文化中心推出歲末鉅獻「遇見胡桃鉗的女孩」第3部曲音樂芭蕾舞劇，衛武營藝術總監表示，此為自製芭蕾舞計畫的最後一片拼圖，將同步推出特展呈現3年計畫創作軌跡。

衛武營今天開記者會宣布特展開展，完整呈現3年計畫的創作軌跡。展覽緊扣舞劇冒險、勇氣、成長的核心，邀請觀眾在欣賞演出的同時，也能走進展場，共同見證這段編織成長的感動歷程。

簡文彬表示，耶誕節是分享溫暖與共聚的時刻，衛武營自2023年啟動「遇見胡桃鉗的女孩」3年計畫，今年迎來第3部曲。這不僅是衛武營獻給觀眾的耶誕節慶節目，更是一趟集結台灣創作人才共同灌溉芭蕾產業的旅程。

簡文彬說，製作團隊將歐洲百年經典「胡桃鉗」與台灣孩子的成長經歷融合，特展首度完整呈現編舞家、舞者與服裝設計團隊的共創歷程。希望透過演出與展覽，讓藝術走入生活，邀請所有民眾走進衛武營，感受感動。

高雄出身的舞蹈家葉名樺擔任「遇見胡桃鉗的女孩」編舞與編劇。葉名樺表示，3年旅程就像是陪著劇中的小女孩一起長大。從首部曲的摸索、2部曲的周遊列國，到第3部曲的「看見最好的自己」。故事中的女孩已然長成初入社會的少女，映照出台灣當代成年舞者所共有的掙扎與努力。

「遇見胡桃鉗的女孩」第3部曲將於12月19至21日登場衛武營戲劇院，將有4場演出。衛武營表示，此次也透過衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」，邀請來鳳西國小、永芳國小48位學童，登上舞台合唱。學童將合唱「雪花」，以純真歌聲見證藝術的感動。

衛武營說明，「遇見胡桃鉗的女孩」最終章，由指揮家張尹芳帶領台灣獨立音樂家呈獻柴可夫斯基的經典樂章，並集結多位經公開甄選的優秀舞者擔綱演出。舞蹈家周書毅擔任製作顧問，藝術及服裝製作顧問邀請國家文藝獎得主林璟如，打造視覺與聽覺饗宴。