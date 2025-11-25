高雄攜手國發會推數位遊牧標章 咖啡廳、旅宿業搶搭遠距工作趨勢

俗稱「數位遊牧」遠端、線上工作方式，近年被國發會列為推廣重點，高雄市青年局今與國發會「遊牧台灣辦公室」首辦說明會，邀請咖啡廳、旅宿業者了解數位遊牧標章申請流程，展現高雄在地產業對新型態工作模式的積極布局。

數位游牧標榜打破工作環境限制，今年1月起，國發會推動「數位遊牧簽證」，吸引國際遠距工作者來台發展，在咖啡廳或共享空間都能隨地辦公。

今高雄市青年局與「遊牧台灣辦公室」合辦「數位遊牧友善標章說明會」。活動邀集共享空間、咖啡廳及旅宿業者出席，協助業者掌握最新數位遊牧趨勢與標章申請流程。

「遊牧台灣辦公室」執行長徐愷指出，台灣自2023年起積極推動數位遊牧政策，今年正式納入國發會推動重點，自1月「數位遊牧簽證」上路以來，中央持續完善制度，吸引國際遠距工作者來台發展；高雄兼具成熟都市建設與創業氛圍，具備成為南部重要數位遊牧基地的潛力。

青年局長林楷軒表示，全球主要城市皆積極營造友善的遠距工作環境，以吸引國際人才與數位遊牧族群。高雄具備完整的城市機能與舒適宜人的生活節奏，發展遠距辦公具有明顯優勢。