快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

連江縣拚提高生育率 115年起第4胎以上補助15萬

中央社／ 連江縣25日電
連江縣府為提高出生率，預計明年起調高生育補助至首胎3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，並新設第4胎起每胎15萬元，可望成為補助最高縣市。示意圖／ingimage
連江縣府為提高出生率，預計明年起調高生育補助至首胎3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，並新設第4胎起每胎15萬元，可望成為補助最高縣市。示意圖／ingimage

連江縣府為提高出生率，預計明年起調高生育補助至首胎3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，並新設第4胎起每胎15萬元，可望成為補助最高縣市。但今年申請第4胎以上補助僅2人。

連江縣政府民政社會處社會福利科長陳聲傑今天接受中央社記者電話訪問指出，連江縣現行生育補助為首胎新台幣2萬元、第2胎5萬元，第3胎之後每胎8萬元。預計從明年1月1日起，首胎提高為3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，第4胎之後每胎15萬元。

根據連江縣政府民政社會處統計，2024年10月至2025年9月，全縣共79名新生兒申請生育補助，合計發放金額327萬元。而今年至目前為止，設籍連江縣新生兒共52名，其中領取第4胎以上補助共2名，第3胎則有8名。

至於生育補助領取資格，陳聲傑說，根據連江縣婦女生產補助自治條例規定，父母之一需設籍滿1年以上且累計滿2年，新生兒持有出生證明，並設籍為連江縣者。但並未規範新生兒需設籍連江縣需多久。若首胎未設籍馬祖，第2胎才設籍，則該新生兒以首胎計算。

陳聲傑表示，明年全縣生育補助預算為729萬元，其中489萬元來自公益彩券相關回饋，240萬元由連江縣政府公庫支出。目前相關預算送連江縣議會審查中，待通過後，明年起即可實施新制。

除生育補助外，陳聲傑強調，連江縣也是全國僅見「公托0排隊」縣市，全縣各鄉公托隨時可收學生，落實縣長王忠銘「讓年輕家長敢生、政府敢養」的幸福家園政見。

生育補助 新生兒 馬祖 王忠銘
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

連江縣退休官員任內涉收賄護航 檢廉約談5人

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

馬祖國際藝術島佳評如潮 縣府：展期延至明年3月

「賴17條」後第3度登陸！苗栗縣長鍾東錦明率團訪上海 交流大閘蟹產業

相關新聞

新冠疫情期間「護國舞小姐」名噪一時 高雄金芭黎舞廳明年熄燈

高雄金芭黎舞廳決定明年1月16日歇業，30多年幾經改組的風光將就此結束。舞廳內部表示，是因為地主不再續租才決定歇業，20...

連江縣拚提高生育率 115年起第4胎以上補助15萬

連江縣府為提高出生率，預計明年起調高生育補助至首胎3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，並新設第4胎起每胎15萬元，可望成...

丟不停…高雄花旗山莊又傳垃圾入侵 大馬路旁直接偷倒營建廢土

高雄山區廢棄物濫倒案件層出不窮，今年初旗山馬頭山遭人傾倒鋁渣及飛灰等事業廢棄物之後，花旗山莊大馬路旁及國有財產署土地又出...

高雄攜手國發會推數位遊牧標章 咖啡廳、旅宿業搶搭遠距工作趨勢

俗稱「數位遊牧」遠端、線上工作方式，近年被國發會列為推廣重點，高雄市青年局今與國發會「遊牧台灣辦公室」首辦說明會，邀請咖...

物價高漲…小額捐款驟減 屏東創世院首次出現收支不平衡

年末將近，創世屏東院長林湘華觀察，今年她在創世服務第24年，卻首次遇收支不平衡，小額捐款筆數大幅下降6、700筆，可能受...

左營蓮池潭下水道工程延宕 水利局：施工不影響年節遊客和攤商生意

高雄市蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道，去年因多次風災受創，被發現已嚴重脫管和錯位，道路下陷風險高，市府9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。