快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

聽新聞
0:00 / 0:00

物價高漲…小額捐款驟減 屏東創世院首次出現收支不平衡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東聖帝廟慈鳳宮、東港東隆宮與車城福安宮，3間宮廟認助創世「植物人長年服務暨寒士吃飽30-送禮到家」各認捐100份，也各捐5萬元給植物人常年服務經費，總計捐57萬元。圖／創世屏東院提供
屏東聖帝廟慈鳳宮、東港東隆宮與車城福安宮，3間宮廟認助創世「植物人長年服務暨寒士吃飽30-送禮到家」各認捐100份，也各捐5萬元給植物人常年服務經費，總計捐57萬元。圖／創世屏東院提供

年末將近，創世屏東院長林湘華觀察，今年她在創世服務第24年，卻首次遇收支不平衡，小額捐款筆數大幅下降6、700筆，可能受物價高漲、照顧壓力倍增影響，感謝屏東聖帝廟慈鳳宮、東隆宮與車城福安宮捐助，如同即時雨，創世屏東院募集年菜與祝福紅包。

屏東聖帝廟慈鳳宮、東港東隆宮與車城福安宮今三宮廟現身創世屏東院。三間宮廟認助創世「植物人長年服務暨寒士吃飽30-送禮到家」包含植年禮7道年菜800元加上祝福紅包600元，共1400元，三間宮廟各認捐100份，另外三間宮廟各捐5萬元給植物人常年服務經費。總計57萬元。

創世屏東院指出，植物人長年服務暨寒士吃飽30-送禮到家，會有價值800元的7道年菜，會在過年前送給全台1.4萬名植物人、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩的家中。

屏東聖帝慈鳳宮、東港東隆宮、車城福安宮，分別位在屏東縣北、中、南區是當地信仰中心，也是居民精神支柱，今天分別由福安宮主委曾寶文、東隆宮副董事長李慶助、聖帝廟慈鳳宮常務監事郭啟祈在出席，帶著分別寫著「南方福氣到人間」、「中港同行傳溫情」、「北屏慈心護弱勢」的愛心大紅包到創世屏東院。

林湘華觀察，今年物價高漲，照顧壓力倍增，感謝三家宮廟的捐助，如同及時雨滋潤植物人。今年在募款上來說相對辛苦，以往推出水果募款，今年芒果、文旦都受到風災影響，數量直接腰斬、沒有貨。

林湘華說，今年也是她在創世服務24年來，首次出現收支不平衡情況，觀察小額捐款情況下降6、700筆，1、2000元的金額減少，可能民眾都無法好好過生活了，也無暇顧及。但是大筆捐款部分沒有少。

林湘華也提到，像是院區守護天牆，每個月捐1000元認捐照顧一名植物人，以前牆上都會貼著滿滿的，但如今牆上的都貼不滿了，至少少了三分之二。

屏東聖帝廟慈鳳宮、東港東隆宮與車城福安宮，3間宮廟認助創世「植物人長年服務暨寒士吃飽30-送禮到家」各認捐100份，也各捐5萬元給植物人常年服務經費，總計捐57萬元。圖／創世屏東院提供
屏東聖帝廟慈鳳宮、東港東隆宮與車城福安宮，3間宮廟認助創世「植物人長年服務暨寒士吃飽30-送禮到家」各認捐100份，也各捐5萬元給植物人常年服務經費，總計捐57萬元。圖／創世屏東院提供

屏東縣 植物人 捐款 募款
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

屏東首間「史努比超商」！7-11「SNOOPY主題店」超用心 拍爆「史努比圓型招牌、巨型天花板燈箱」還有限定周邊剁手手

屏東青創基地溫泉老夥伴展 青年視角認識四重溪

老漁民疑購買連珠炮 藏在夾克內在宮廟引爆 腹部炸出傷口送醫不治

老漁民在宮廟點燃腹部連珠炮身受重傷 警封鎖現場查案情

相關新聞

新冠疫情期間「護國舞小姐」名噪一時 高雄金芭黎舞廳明年熄燈

高雄金芭黎舞廳決定明年1月16日歇業，30多年幾經改組的風光將就此結束。舞廳內部表示，是因為地主不再續租才決定歇業，20...

連江縣拚提高生育率 115年起第4胎以上補助15萬

連江縣府為提高出生率，預計明年起調高生育補助至首胎3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，並新設第4胎起每胎15萬元，可望成...

丟不停…高雄花旗山莊又傳垃圾入侵 大馬路旁直接偷倒營建廢土

高雄山區廢棄物濫倒案件層出不窮，今年初旗山馬頭山遭人傾倒鋁渣及飛灰等事業廢棄物之後，花旗山莊大馬路旁及國有財產署土地又出...

高雄攜手國發會推數位遊牧標章 咖啡廳、旅宿業搶搭遠距工作趨勢

俗稱「數位遊牧」遠端、線上工作方式，近年被國發會列為推廣重點，高雄市青年局今與國發會「遊牧台灣辦公室」首辦說明會，邀請咖...

物價高漲…小額捐款驟減 屏東創世院首次出現收支不平衡

年末將近，創世屏東院長林湘華觀察，今年她在創世服務第24年，卻首次遇收支不平衡，小額捐款筆數大幅下降6、700筆，可能受...

左營蓮池潭下水道工程延宕 水利局：施工不影響年節遊客和攤商生意

高雄市蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道，去年因多次風災受創，被發現已嚴重脫管和錯位，道路下陷風險高，市府9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。