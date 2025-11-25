物價高漲…小額捐款驟減 屏東創世院首次出現收支不平衡

年末將近，創世屏東院長林湘華觀察，今年她在創世服務第24年，卻首次遇收支不平衡，小額捐款筆數大幅下降6、700筆，可能受物價高漲、照顧壓力倍增影響，感謝屏東聖帝廟慈鳳宮、東隆宮與車城福安宮捐助，如同即時雨，創世屏東院募集年菜與祝福紅包。

屏東聖帝廟慈鳳宮、東港東隆宮與車城福安宮今三宮廟現身創世屏東院。三間宮廟認助創世「植物人長年服務暨寒士吃飽30-送禮到家」包含植年禮7道年菜800元加上祝福紅包600元，共1400元，三間宮廟各認捐100份，另外三間宮廟各捐5萬元給植物人常年服務經費。總計57萬元。

創世屏東院指出，植物人長年服務暨寒士吃飽30-送禮到家，會有價值800元的7道年菜，會在過年前送給全台1.4萬名植物人、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩的家中。

屏東聖帝慈鳳宮、東港東隆宮、車城福安宮，分別位在屏東縣北、中、南區是當地信仰中心，也是居民精神支柱，今天分別由福安宮主委曾寶文、東隆宮副董事長李慶助、聖帝廟慈鳳宮常務監事郭啟祈在出席，帶著分別寫著「南方福氣到人間」、「中港同行傳溫情」、「北屏慈心護弱勢」的愛心大紅包到創世屏東院。

林湘華觀察，今年物價高漲，照顧壓力倍增，感謝三家宮廟的捐助，如同及時雨滋潤植物人。今年在募款上來說相對辛苦，以往推出水果募款，今年芒果、文旦都受到風災影響，數量直接腰斬、沒有貨。

林湘華說，今年也是她在創世服務24年來，首次出現收支不平衡情況，觀察小額捐款情況下降6、700筆，1、2000元的金額減少，可能民眾都無法好好過生活了，也無暇顧及。但是大筆捐款部分沒有少。