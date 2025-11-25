左營蓮池潭下水道工程延宕 水利局：施工不影響年節遊客和攤商生意

高雄市蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道，去年因多次風災受創，被發現已嚴重脫管和錯位，道路下陷風險高，市府9月初籌措1400萬元經費，推動勝利路至春秋閣88公尺下水道改善工程，但原預計9月動工，明年5月完工，但至今仍未啟動，攤商擔心工程影響春節旅遊人潮，水利局承諾春節前會完成第一階段施工並臨鋪AC路面，不影響年節遊客及攤商生意，年節後才接續施工。

營區蓮潭路雨水下水道管涵去年歷經多次颱風侵襲，水利局進入檢視發現嚴重脫管及錯位，評估道路下陷風險高，因此籌措1400萬元經費，推動蓮潭路雨水下水道改善工程，在勝利路至春秋閣共88公尺，將原有雨水下水道涵管管徑1.3公尺，改為矩形斷面長1.5公尺和寬1.5公尺，結構穩固與承載力更強，可能承受道路更大載重。

工程雖維持人行空間及機車通行，但勝利路至春秋閣間不開放汽車通行；當地店家擔心影響貨物運輸，且工期超過半年，歷經春節的龐大人潮，且勝利路至春秋閣就是觀光人潮最密集區段，擔心開挖工程影響觀感。市議員陳玫娟表示，水利局半年辦理3次說明會，當地均有反彈聲音，要求春節前能完工，但直到11月卻仍未動工。

「堅決反對開挖！開挖就是擾民！」蓮池潭黃姓飲料攤商表示，蓮池潭歷經疫情、龍虎塔整修，才剛復甦人潮，斷然開挖路面會嚴重影響人潮，目前路面根本沒有立即危險性，市府偏要在觀光區強硬動工，嚴正要求延至過完年後才能施工，否則不排除下一波抗議。

水利局長蔡長展表示，蓮潭路雨水下水道工程過去因遇上當地重大活動且一度因土石方問題而遲未開工，近日將進場施作，春節時會暫停施工，現場會回鋪提供通行；水利局補充，工程以影響範圍最小、施工速度最快的工法，變更原設計採每次開挖10公尺，以預鑄箱涵吊入施作，於該段施作完畢，再開挖下一段，大幅減少影響商家生意。