快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

左營蓮池潭下水道工程延宕 水利局：施工不影響年節遊客和攤商生意

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道災修復建工程仍未動工，在地擔心工程影響當地觀光人潮，水利局承諾春節前會完成第一階段施工並臨鋪AC路面。記者宋原彰／攝影
蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道災修復建工程仍未動工，在地擔心工程影響當地觀光人潮，水利局承諾春節前會完成第一階段施工並臨鋪AC路面。記者宋原彰／攝影

高雄市蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道，去年因多次風災受創，被發現已嚴重脫管和錯位，道路下陷風險高，市府9月初籌措1400萬元經費，推動勝利路至春秋閣88公尺下水道改善工程，但原預計9月動工，明年5月完工，但至今仍未啟動，攤商擔心工程影響春節旅遊人潮，水利局承諾春節前會完成第一階段施工並臨鋪AC路面，不影響年節遊客及攤商生意，年節後才接續施工。

營區蓮潭路雨水下水道管涵去年歷經多次颱風侵襲，水利局進入檢視發現嚴重脫管及錯位，評估道路下陷風險高，因此籌措1400萬元經費，推動蓮潭路雨水下水道改善工程，在勝利路至春秋閣共88公尺，將原有雨水下水道涵管管徑1.3公尺，改為矩形斷面長1.5公尺和寬1.5公尺，結構穩固與承載力更強，可能承受道路更大載重。

工程雖維持人行空間及機車通行，但勝利路至春秋閣間不開放汽車通行；當地店家擔心影響貨物運輸，且工期超過半年，歷經春節的龐大人潮，且勝利路至春秋閣就是觀光人潮最密集區段，擔心開挖工程影響觀感。市議員陳玫娟表示，水利局半年辦理3次說明會，當地均有反彈聲音，要求春節前能完工，但直到11月卻仍未動工。

「堅決反對開挖！開挖就是擾民！」蓮池潭黃姓飲料攤商表示，蓮池潭歷經疫情、龍虎塔整修，才剛復甦人潮，斷然開挖路面會嚴重影響人潮，目前路面根本沒有立即危險性，市府偏要在觀光區強硬動工，嚴正要求延至過完年後才能施工，否則不排除下一波抗議。

水利局長蔡長展表示，蓮潭路雨水下水道工程過去因遇上當地重大活動且一度因土石方問題而遲未開工，近日將進場施作，春節時會暫停施工，現場會回鋪提供通行；水利局補充，工程以影響範圍最小、施工速度最快的工法，變更原設計採每次開挖10公尺，以預鑄箱涵吊入施作，於該段施作完畢，再開挖下一段，大幅減少影響商家生意。

水利局表示，蓮潭路下水道災修復建工程經協調後，里長、攤商同意於暑假後9月動工，惟地方再反映9月廟會和10月萬年季，且10月起再受全市土石方運送規定調整，工地土石方無法去化，故目前仍停工，現已針對新規定提出申請土石方運送，約12月中旬核准後即進場施工，預計農曆春節前完成第一階段施工並臨鋪AC路面，「回復道路通行，不影響年節遊客及攤商生意，年節後再進行後續施工」，整體預計明年5月完工。

蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道災修復建工程仍未動工，在地擔心工程影響當地觀光人潮，水利局承諾春節前會完成第一階段施工並臨鋪AC路面。記者宋原彰／攝影
蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道災修復建工程仍未動工，在地擔心工程影響當地觀光人潮，水利局承諾春節前會完成第一階段施工並臨鋪AC路面。記者宋原彰／攝影
蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道災修復建工程仍未動工，在地擔心工程影響當地觀光人潮，水利局承諾春節前會完成第一階段施工並臨鋪AC路面。記者宋原彰／攝影
蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道災修復建工程仍未動工，在地擔心工程影響當地觀光人潮，水利局承諾春節前會完成第一階段施工並臨鋪AC路面。記者宋原彰／攝影

水利局 春節 高雄市
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

台電推動四接工程基市府會商對策 謝國樑：兼顧市民安全與能源發展

唐吉軻德戰雙頭龍 紙風車藝術工程彰化、嘉義連演3天

高雄大社水溝蓋下陷又位於馬路中間 機車族：好像開碰碰車

相關新聞

新冠疫情期間「護國舞小姐」名噪一時 高雄金芭黎舞廳明年熄燈

高雄金芭黎舞廳決定明年1月16日歇業，30多年幾經改組的風光將就此結束。舞廳內部表示，是因為地主不再續租才決定歇業，20...

連江縣拚提高生育率 115年起第4胎以上補助15萬

連江縣府為提高出生率，預計明年起調高生育補助至首胎3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元，並新設第4胎起每胎15萬元，可望成...

丟不停…高雄花旗山莊又傳垃圾入侵 大馬路旁直接偷倒營建廢土

高雄山區廢棄物濫倒案件層出不窮，今年初旗山馬頭山遭人傾倒鋁渣及飛灰等事業廢棄物之後，花旗山莊大馬路旁及國有財產署土地又出...

高雄攜手國發會推數位遊牧標章 咖啡廳、旅宿業搶搭遠距工作趨勢

俗稱「數位遊牧」遠端、線上工作方式，近年被國發會列為推廣重點，高雄市青年局今與國發會「遊牧台灣辦公室」首辦說明會，邀請咖...

物價高漲…小額捐款驟減 屏東創世院首次出現收支不平衡

年末將近，創世屏東院長林湘華觀察，今年她在創世服務第24年，卻首次遇收支不平衡，小額捐款筆數大幅下降6、700筆，可能受...

左營蓮池潭下水道工程延宕 水利局：施工不影響年節遊客和攤商生意

高雄市蓮池潭知名景點龍虎塔前蓮潭路下方的雨水下水道，去年因多次風災受創，被發現已嚴重脫管和錯位，道路下陷風險高，市府9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。