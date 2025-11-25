高雄左營都市計畫通盤檢討遭點4大問題 內政部退回專案小組審議

高雄左營區都市計畫第4次通盤檢討，今日在內政部都計變更大會闖關，計畫因應新台17線道路興闢、左營舊城見城計畫、清大設址高雄等，調整土地使用管制、公共設施配置等；但環保團體提出4大問題，包括蓮池潭湖岸樓高限高規定不足、左營國中舊校地未保護樹木、此版綠地加總損失逾8公頃、海軍軍港旁的眷村土地未限高，要求不應草率通過。最後本案退回專案小組、未通過。

高雄左營都市計畫通盤檢討第7案今日在內政部都市計畫變更大會審議，計畫內容說明考量前次通盤檢討迄今已逾15年，為配合都市和產業發展腹地需求，有第4次通盤檢討必要；內容涉及左營舊城見城計畫、清華大學擬於舊左營國中用地設立分校、左營成高科技S廊帶中心，且中油高煉廠土地轉型為循環技術材料研發專區和老舊眷村土地閒置。

高雄森林城市協會今日號召蓮池潭守護聯盟、台灣樹人會、高雄市公民監督公僕行動聯盟、台灣綠黨等組織，在國土署門口舉牌「抗議都市計畫樓高限制放睡，守護蓮池潭景觀與軍港國防」，質疑此案有4大問題，不應直接在大會草率通過，應循慣例退回小組會議討論。協會指出，左營區蓮池潭是高雄僅存的國際景點，但該案針對蓮池潭湖岸樓高限高規定不足，導致湖岸持續建高樓，破壞環湖山景和龍虎塔背景，要求限制湖岸樓高需矮於18公尺，並可允許容積轉移，確保各角度的環湖山景無損。

此外，左營國中舊校地為因應清大高雄分校設校，市府計畫將觀特區和公園綠地變更為5.8公頃文大用地，森林城市協會指出，該案卻未如市府承諾，應在臨湖岸退縮80至100公尺設為法定空地(舊建物除外)，並保留基地既有樹木不得移植砍除，施工也不得入侵樹冠投影範圍外移2公尺處，甚至允許地下室開挖率達70%，「老樹群將可能因地下室開挖而工程牴觸，面臨遭砍」。

森林城市協會理事長莊傑任指出，依照該版通檢討，左營區綠地(含公兒用地)用地減少約3.92公頃，若加上原本舊左中4.67公頃特觀用地原本已用專案變更為公園用地，現又通檢改為文大用地，加總綠地損失8.59公頃，「綠地損失在本次變更過於明顯，以高雄綠地比例尚不足都市計畫法45條10%規定，此變更明顯違反法規，與其背道而馳」。

此次通盤檢討，將左營發展構想規畫「眷村生活發展軸」，強調左營有全台規模最大海軍眷村，具備海軍和眷村特色，如海軍基地、左營大路美食、海軍眷村景觀等。莊傑任表示，目前台灣海軍軍港旁的眷村土地並未限高，導致涉及抗中保台的重要海軍基地邊高樓林立，可能成為敵軍進駐砲塔，軍港面臨閃電戰將無抵抗力，應改以限高避免弊端。