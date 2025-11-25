愛在校園每一角落 金門表揚54名教育志工與團隊

為向長年在校園默默付出的教育志工致敬，金門縣政府教育處今天上午在金城國中藝文中心舉辦「114年度教育志工表揚大會」，教育處表示，全縣近千名志工分布各校，從校門口守護學童安全的導護志工、陪孩子進入閱讀世界的故事媽媽，到課後陪讀的課輔志工、維護環境與協助教學活動的志工，都是金門教育最穩定的後盾，也是孩子成長路上的重要力量。

這項典禮由縣府參議李廣榮代表縣長頒獎，金馬聯合服務中心執行長吳增允、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、教育處長黃雅芬，以及各校校長、家長會長均到場，與所有志工共享榮耀。

頒獎現場也由金湖國小志工隊帶來以金門話演出的話劇「囡仔伴（gín-á-phuānn）」，以在地語調與童趣情節喚起觀眾的童年記憶，熟悉的閩南語腔調與生動演出，讓現場彷彿回到無憂的孩提時光，成為典禮亮點。

教育處指出，此次受表揚者包括績優教育志願服務團隊、績優教育志願服務人員及教育愛心服務人員，背後代表著無數在日常中用行動守護校園的身影，無論是導護、故事媽媽、課輔、環保、圖書或活動志工，他們長期穩定的投入，是支撐金門校園運作的重要力量。