畢嘉士醫師紀念售票音樂會倒數4天 屏基喊話：讓座位坐滿！

屏東基督教醫院11月29日晚間7時在屏東藝術館舉行「來自挪威的愛──畢嘉士醫師紀念音樂會」，演出剩4天，票房不佳只賣出6成多，1000元、1500元票券仍有。屏基喊話，希望大家讓座位坐滿，也向為台灣奉獻30年的醫師畢嘉士致上敬意。音樂會收入運用在屏基新建大樓。

音樂會紀念「台灣小兒麻痺之父」挪威籍醫師畢嘉士（Dr. Bjørgaas），重新回望這名外國醫者對台灣醫療史帶來的影響。1954 年當時28歲的醫師畢嘉士接受挪威協力差會差派來台，在那個醫療資源匱乏、疾病仍肆虐年代，他投入痲瘋病治療、小兒麻痺疫苗推廣、偏鄉外展醫療與身心障礙兒童照護工作30年。

畢嘉士協助創辦屏東基督教醫院與勝利之家，更在台灣首次大規模施打小兒麻痺疫苗、小兒麻痺復健、創立床邊教學制度、引進脊椎矯正手術等面向，留下磨滅的里程碑，也是台灣醫療史上最動人的段落之一。

11月29日的音樂會邀請國家級樂團以及國際金獎合唱團演出，打造跨文化音樂體驗。台灣絃樂團成立1990 年，是台灣最具歷史的無指揮室內樂團，此次帶來西貝流士（Sibelius）、葛利格（Grieg）與皮耶佐拉（Piazzolla）等大師作品。

來自屏東縣瑪家與三地門的孩子們組成PUZANGALAN 希望兒童合唱團，今年在波蘭克拉科夫國際合唱大賽奪下多項金獎，被譽為「台灣最美的聲音」。他們以排灣族古謠、台灣民謠及童謠，象徵土地的回應、人民的感謝，也象徵「下一代正在延續愛」。

屏基指出，這場音樂會讓北歐與南國的聲音在同個空間交會，就像當年醫師畢嘉士跨越萬里，選擇在屏東落腳。

除了紀念意義，屏基也在活動中呼籲社會大眾關心當前的智能醫療大樓建設計畫。屏東長期醫療量能不足、偏鄉與弱勢病患在就醫面臨許多挑戰。新大樓預計導入智慧化病房、急重症設備與高效醫療流程，改善偏鄉醫療可近性，對南台灣醫療發展具重大意義。