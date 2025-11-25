高雄重症失能學童上學沒有交通車 陳其邁指示成立專案全力協助

高雄市重症失能學童上學之路辛苦，每月交通補助僅1千元，家長照護壓力大，高市議員陳慧文今在議會為重症學童家庭爭取交通車。市長陳其邁指示秘書長郭添貴組專案全力協助特教學生交通問題，並強調「該花的錢要花，不足部分由市府處理」。

高市議員陳慧文在議會總質詢時間關心特教專案護理師薪資、教學助理員不足及重症學童交通車等項議題。

陳慧文指出，教育局研擬在高雄特教及成功特教兩校各增聘1名專案護理師，但薪資僅3.8萬至3.9萬，遠低於市場行情4.7萬至4.8萬，更比不上台北市5萬元。教育局長吳立森說，專案護理師薪資已有調整，公文簽核中。

陳慧文強調，重症學童不重視平板，只在乎學校沒有提供交通車，許多家長為小孩上下學問題相當頭痛，希望高市府參考台北市模式，可以跟身障計程車工會簽約或招標專門車型，盡快給重症學童安心上下學之路。

吳立森回應，教育局這學期已經添購兩輛新車給特殊教育學校使用，不同學生有不同需求，重症學童涉及特殊類別的車子，每年均持續滾動檢討。