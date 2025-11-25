聽新聞
0:00 / 0:00
高雄重症失能學童上學沒有交通車 陳其邁指示成立專案全力協助
高雄市重症失能學童上學之路辛苦，每月交通補助僅1千元，家長照護壓力大，高市議員陳慧文今在議會為重症學童家庭爭取交通車。市長陳其邁指示秘書長郭添貴組專案全力協助特教學生交通問題，並強調「該花的錢要花，不足部分由市府處理」。
高市議員陳慧文在議會總質詢時間關心特教專案護理師薪資、教學助理員不足及重症學童交通車等項議題。
陳慧文指出，教育局研擬在高雄特教及成功特教兩校各增聘1名專案護理師，但薪資僅3.8萬至3.9萬，遠低於市場行情4.7萬至4.8萬，更比不上台北市5萬元。教育局長吳立森說，專案護理師薪資已有調整，公文簽核中。
陳慧文強調，重症學童不重視平板，只在乎學校沒有提供交通車，許多家長為小孩上下學問題相當頭痛，希望高市府參考台北市模式，可以跟身障計程車工會簽約或招標專門車型，盡快給重症學童安心上下學之路。
吳立森回應，教育局這學期已經添購兩輛新車給特殊教育學校使用，不同學生有不同需求，重症學童涉及特殊類別的車子，每年均持續滾動檢討。
陳慧文質問市長陳其邁，可否有明確做法，盡快讓重症學童有安心上課的交通車。陳其邁回應，將成立專案全面協助解決特教學生交通問題，這是政府的責任，經費不是問題，該花的錢要花，不足部分由市府處理。此外，照顧人員的薪資要高於業界平均薪資，市立醫院護理師支援學校所增加的補貼由市府負責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言