高雄重症失能學童上學沒有交通車 陳其邁指示成立專案全力協助

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳慧文不滿教育局招聘特教專案護理師的薪水太低，教育局長吳立森表示，提高薪資的公文已經簽核中，但未透露薪水到底是多少。圖／取自高雄市議會官網
高市議員陳慧文不滿教育局招聘特教專案護理師的薪水太低，教育局長吳立森表示，提高薪資的公文已經簽核中，但未透露薪水到底是多少。圖／取自高雄市議會官網

高雄市重症失能學童上學之路辛苦，每月交通補助僅1千元，家長照護壓力大，高市議員陳慧文今在議會為重症學童家庭爭取交通車。市長陳其邁指示秘書長郭添貴組專案全力協助特教學生交通問題，並強調「該花的錢要花，不足部分由市府處理」。

高市議員陳慧文在議會總質詢時間關心特教專案護理師薪資、教學助理員不足及重症學童交通車等項議題。

陳慧文指出，教育局研擬在高雄特教及成功特教兩校各增聘1名專案護理師，但薪資僅3.8萬至3.9萬，遠低於市場行情4.7萬至4.8萬，更比不上台北市5萬元。教育局長吳立森說，專案護理師薪資已有調整，公文簽核中。

陳慧文強調，重症學童不重視平板，只在乎學校沒有提供交通車，許多家長為小孩上下學問題相當頭痛，希望高市府參考台北市模式，可以跟身障計程車工會簽約或招標專門車型，盡快給重症學童安心上下學之路。

吳立森回應，教育局這學期已經添購兩輛新車給特殊教育學校使用，不同學生有不同需求，重症學童涉及特殊類別的車子，每年均持續滾動檢討。

陳慧文質問市長陳其邁，可否有明確做法，盡快讓重症學童有安心上課的交通車。陳其邁回應，將成立專案全面協助解決特教學生交通問題，這是政府的責任，經費不是問題，該花的錢要花，不足部分由市府處理。此外，照顧人員的薪資要高於業界平均薪資，市立醫院護理師支援學校所增加的補貼由市府負責。

高市議員陳慧文在總質詢時間關心重症學童交通不便問題，市長陳其邁允諾專案處理。圖／取自高雄市議會官網
高市議員陳慧文在總質詢時間關心重症學童交通不便問題，市長陳其邁允諾專案處理。圖／取自高雄市議會官網

重症 薪資 護理師
畢嘉士醫師紀念售票音樂會倒數4天 屏基喊話：讓座位坐滿！

屏東基督教醫院11月29日晚間7時在屏東藝術館舉行「來自挪威的愛──畢嘉士醫師紀念音樂會」，演出剩4天，票房不佳只賣出6...

新冠疫情期間「護國舞小姐」名噪一時 高雄金芭黎舞廳明年熄燈

高雄金芭黎舞廳決定明年1月16日歇業，30多年幾經改組的風光將就此結束。舞廳內部表示，是因為地主不再續租才決定歇業，20...

高雄重症失能學童上學沒有交通車 陳其邁指示成立專案全力協助

高雄市重症失能學童上學之路辛苦，每月交通補助僅1千元，家長照護壓力大，高市議員陳慧文今在議會為重症學童家庭爭取交通車。市...

影／金酒「馬到成功」玉璽酒公開抽籤 抽出4千名幸運兒

金門酒廠的生肖玉璽酒推出壓軸鉅作～2026 丙午年「馬到成功」，今天上午舉行抽籤記者會，由縣府與多位專家見證公開抽籤程序...

高雄左營至橋頭鐵路下地或高架？ 陳其邁：地下化經費龐大

台鐵地面鐵軌、平交道影響地方發展，高雄左營至橋頭路段地下化或高架化兩大方案討論中，兩者經費落差超過1千億元，議員黃文志今...

演唱會夯 高雄世運主場館明年滿檔

韓國女子天團TWICE、搖滾天王伍佰等人上周末在高雄開唱，吸引18萬歌迷追星，捷運運量創今年度新高！市長陳其邁指高雄把粉...

