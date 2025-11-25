影／金酒「馬到成功」玉璽酒公開抽籤 抽出4千名幸運兒

金門酒廠的生肖玉璽酒推出壓軸鉅作～2026 丙午年「馬到成功」，今天上午舉行抽籤記者會，由縣府與多位專家見證公開抽籤程序，電腦亂數自符合資格的12萬3150人中抽出幸運的4千位縣民，可用 2.2 萬元價格購得一盒，由於今年是全套玉璽酒的最後一款，酒商預估，民眾轉手最少可賺1.5萬，不少金門民眾笑稱「等了12年，終於等到最後一隻馬」。

金門酒廠2026年推出的「馬到成功」馬年玉璽酒，延續十二生肖系列的熱潮，備受縣民期待，今日上午10時許在金門酒廠多媒體簡報室舉行公開抽籤記者會，由金門縣府財政處長陳國庭及金門酒廠董事長吳昆璋主持，並邀請縣府主計處長王崑龍、縣府政風處長王育俞、總經理丁丞康、副總經理王中聖、副總經理黃海山與律師、資訊專家共同見證下，抽出幸運民眾。

金酒董事長吳昆璋表示，「馬到成功玉璽酒」不僅象徵金酒釀造實力的傳承，也是整套系列的最終章，對收藏家更具里程碑意義，據說整套收藏價已上看百萬元，他也提及，明年不會在推12生肖系列，會改推其他主題；至於有民眾質疑抽籤程序不公，出現有人連中多次，也有人一次都沒中過，對此吳昆璋也說，會要求內部修改遊戲規則，讓抽籤程序更公平。

縣府財政處長陳國庭也指出，生肖玉璽酒從 2015 年推出至今，即將完整走過12年，其象徵意義已超越一款紀念酒，更見證金酒從釀酒工廠轉型為文化品牌的重要里程碑；現場他逐一細數十二款吉祥語～從「羊名天下」到如今的「馬到成功」，每句祝福都凝結金門酒廠對消費者的心意。

2026 年的「馬到成功」以奔騰駿馬為主題，琉璃馬首造型挺拔耀眼，象徵「一馬當先」與事業興旺，玉璽本體採鈷綠色，寓意健康、繁榮；搭配晶透琉璃，呈現欣欣向榮的生命力。吳昆璋強調，「這款作品兼具視覺氣勢與文化底蘊，是生肖玉璽酒系列的完美壓軸。」

金酒總經理丁丞康表示，酒質方面也不容小覷，這款「0.6L、56 度」的基酒由首席品酒師與勾調師精選至少窖藏8年以上的坑道陳年高粱勾調而成，酒體在坑道穩定環境中吸納高含氧芬多精與海島能量，催陳出細膩陳香與層次豐富口感，堪稱「內外兼具」。

今年抽籤資格以 114 年 11 月 11 日為基準日，須年滿 18 歲並設籍金門滿一年，中籤者自 12 月 5 日至 18 日可至金酒福利大樓辦理價購，補價購時間為 12 月 27、28 日。金酒提醒，逾期視同放棄，由酒廠另行處理。中籤名單將於今日下午 5 時 30 分前公布。據了解，目前有許多民眾已提前守在網站準備查詢，有人笑說「希望這次電腦抽籤能讓我 中籤，不要在摃龜」；也有收藏家指出，玉璽酒系列在市場行情逐年走高，最後一款壓軸推出，勢必再掀收藏熱潮。