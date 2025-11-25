議員籲拆「楠梓百慕達」 陳其邁：以拆除為原則方向

快訊

中央社／ 高雄25日電

高雄市楠梓陸橋因路型複雜且車流量大，經常讓用路人迷路，被稱為「楠梓百慕達」。民進黨高市議員黃文志今天質詢時建議完全拆除；市長陳其邁說，會以拆除為原則方向，能拆就盡量拆。

黃文志今天在市議會質詢表示，根據市府交通局報告，楠梓陸橋的長期改善方案是保留高架橋、增加平面車道及增設2處路口；保留高架橋可能是考量經費問題，但楠梓區被此陸橋困擾已久，居民怨聲載道，因此有「楠梓百慕達」的稱號。

黃文志認為，楠梓陸橋未來長期改善方向，應該要將高架橋完全拆除，把橋梁全部平面化。他說，中華地下道都可以填平、博愛高架橋可以改成平面，楠梓陸橋也不見得要保留。若增設平面車道，恐怕只是讓未來的車流交織產生更大問題。

對此，陳其邁答詢表示，此事還是要交由交通專業單位評估，楠梓陸橋周邊居住人口增加很多，且車流量非常大，很多是重車，可能會有特別的交通考量，「如果是單純的十字路口，要拆就很簡單，但這個路口較複雜」。

陳其邁說，站在市府立場，會盡量以平面道路為主，可以拆的陸橋會盡量拆除，而楠梓陸橋的問題會交由交通專業單位評估，「以拆除為原則方向，如果能拆就盡量拆」，但若無法負荷當地交通需求，陸橋還是需保留或進行改造工程。

高架橋 陳其邁 車道
高雄左營至橋頭鐵路下地或高架？ 陳其邁：地下化經費龐大

子瑜媽謝高市府力挺 陳其邁：感謝為城市帶來的美

議員籲推旗津空中纜車 陳其邁：跨局處研議試算財務

遭合成與涉案里長照片 陳其邁：變造、抹黑都提告

高雄左營至橋頭鐵路下地或高架？ 陳其邁：地下化經費龐大

台鐵地面鐵軌、平交道影響地方發展，高雄左營至橋頭路段地下化或高架化兩大方案討論中，兩者經費落差超過1千億元，議員黃文志今...

演唱會夯 高雄世運主場館明年滿檔

韓國女子天團TWICE、搖滾天王伍佰等人上周末在高雄開唱，吸引18萬歌迷追星，捷運運量創今年度新高！市長陳其邁指高雄把粉...

子瑜媽謝高市府力挺 陳其邁：感謝為城市帶來的美

韓團TWICE上週末到高雄開演唱會，台灣成員子瑜的媽媽黃燕玲今晚在社群平台IG發文自曝有嫁女兒的感動和緊張，並感謝高市府...

高雄大社水溝蓋下陷又位於馬路中間 機車族：好像開碰碰車

高雄市大社區中華路與自由路口有一段道路下方是排水溝，水溝蓋下陷且位於馬路中央，路面凹凸不平，騎車像開碰碰車、開車則好像乘...

屏東火車站旁停車場消費糾紛各說各法 縣府一查發現違法經營

位於屏東火車站後站的「帆鳳機車停車場」疑似未提供顧客停車票卡，卻另向民眾索賠，引發爭議。屏東縣政府接獲民眾投訴後派員前往...

普發現金郵局臨櫃領現第一天 各郵局湧提領人潮

普發現金第二波今天起在郵局臨櫃開放領現，各郵局都湧進大量提領人潮。雖然之前已有ATM領現、線上登記入帳、直接入帳等提領方...

