議員籲拆「楠梓百慕達」 陳其邁：以拆除為原則方向

高雄市楠梓陸橋因路型複雜且車流量大，經常讓用路人迷路，被稱為「楠梓百慕達」。民進黨高市議員黃文志今天質詢時建議完全拆除；市長陳其邁說，會以拆除為原則方向，能拆就盡量拆。

黃文志今天在市議會質詢表示，根據市府交通局報告，楠梓陸橋的長期改善方案是保留高架橋、增加平面車道及增設2處路口；保留高架橋可能是考量經費問題，但楠梓區被此陸橋困擾已久，居民怨聲載道，因此有「楠梓百慕達」的稱號。

黃文志認為，楠梓陸橋未來長期改善方向，應該要將高架橋完全拆除，把橋梁全部平面化。他說，中華地下道都可以填平、博愛高架橋可以改成平面，楠梓陸橋也不見得要保留。若增設平面車道，恐怕只是讓未來的車流交織產生更大問題。

對此，陳其邁答詢表示，此事還是要交由交通專業單位評估，楠梓陸橋周邊居住人口增加很多，且車流量非常大，很多是重車，可能會有特別的交通考量，「如果是單純的十字路口，要拆就很簡單，但這個路口較複雜」。

陳其邁說，站在市府立場，會盡量以平面道路為主，可以拆的陸橋會盡量拆除，而楠梓陸橋的問題會交由交通專業單位評估，「以拆除為原則方向，如果能拆就盡量拆」，但若無法負荷當地交通需求，陸橋還是需保留或進行改造工程。