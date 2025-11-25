快訊

高雄左營至橋頭鐵路下地或高架？ 陳其邁：地下化經費龐大

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
左營至橋頭鐵路立體化推動中，左營至橋頭全長11.95公里。圖／高市交通局提供
左營至橋頭鐵路立體化推動中，左營至橋頭全長11.95公里。圖／高市交通局提供

台鐵地面鐵軌、平交道影響地方發展，高雄左營至橋頭路段地下化或高架化兩大方案討論中，兩者經費落差超過1千億元，議員黃文志今在議會要求市長陳其邁表態支持哪個方案。陳其邁說，若不考慮錢當然地下化最好，但經費確實龐大，全案涉及市府財政及後續財劃法修正結果而定。

高雄市區鐵路已經下地，市府推動鐵路立體化延伸橋頭，交通局啟動可行性研究，8月至今已在地方開3場說明會。從新左營站至捷運南岡山站，全長11.95公里，可消除8處平交道，另增設楠梓園區（台積電）及青埔兩個通勤車站；地下化經費1750億元、高架化580億元，預計2040年完工。

高市議員黃文志今日總質詢指出，鐵落地下化的經費高達1750億元，車站較為複雜且涉及拆民宅；高架化經費580億元，高程跟捷運紅線差不多都是10公尺、影響橋頭糖廠。若不管地下油管風險或明挖拆除經費較多，以未來城市願景思考，請問市長覺得哪一個方案較好？

陳其邁回應，不可能不看經費，而且也要參考現在及未來發展，地下化方案通常是經過人口稠密之處，才能讓整個城市的交通連結更順暢，不能只看A不看B，一定是綜合考量，黃議員也講出答案了，若不考慮錢當然地下化最好，但涉及經費確實龐大。

陳其邁說，以中央跟地方財政分配來看，此案應屬計畫型補助，依據現在國民黨主導通過的財劃法版本來看，地方要負擔1千億以上的預算非常困難，必須中央負擔75％或至少70％以上，地方才有餘力執行，後續牽涉市府財政及財劃法修正結果。

黃文志強調，高捷楠梓都會公園採高架後出現噪音與震動問題，未來鐵路區段若採高架，必須著重周遭鄰房設置隔音牆及如何降低夜車行進的震動；橋墩下方空間也要多目標使用，可參考國外的里活動中心、遊戲場、商店街市集、學生公寓、青創基地等模式。

交通局長張淑娟說明，左營至高鐵鐵路立體化可行性研究在8月辦兩場說明，地方建議很多，後續在11月15日加辦一場，12月底會完成報告，後續送交通部，若核定後才會進入綜規，由鐵道局接手。

左營至橋頭鐵路立體化有兩大方案，地下化或高架化優缺點比較圖。圖／高市交通局提供
左營至橋頭鐵路立體化有兩大方案，地下化或高架化優缺點比較圖。圖／高市交通局提供
高市議會黃文志關心台鐵左營至橋頭全長11.95公里的立體化計畫，市長陳其邁認為，若不考慮錢的因素，當然地下化最好。圖／取自高雄市議會
高市議會黃文志關心台鐵左營至橋頭全長11.95公里的立體化計畫，市長陳其邁認為，若不考慮錢的因素，當然地下化最好。圖／取自高雄市議會
左營至橋頭鐵路立體化有兩大方案，圖為路線圖。圖／高市交通局提供
左營至橋頭鐵路立體化有兩大方案，圖為路線圖。圖／高市交通局提供

