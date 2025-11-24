子瑜媽謝高市府力挺 陳其邁：感謝為城市帶來的美

韓團TWICE上週末到高雄開演唱會，台灣成員子瑜的媽媽黃燕玲今晚在社群平台IG發文自曝有嫁女兒的感動和緊張，並感謝高市府。市長陳其邁則回覆感謝TWICE與ONCE為這座城市帶來的美。

黃燕玲今晚在IG發文說，「身為媽媽，坐在台下看著子瑜和成員們在舞台上全力以赴的樣子，真的既感動又驕傲，餘韻到今天都還未消散。」TWICE不只是在表演，而是在用自己最喜歡的方式，把能量與快樂傳給台下每一個人。

她並表示，看到子瑜在舞台上那麼穩定、自信、又享受其中，心裡真的很踏實。「沒想到的是，演唱會途中我們家長還被拍到上了大螢幕，能跟現場滿滿的粉絲一起揮應援棒、一起尖叫、一起歡笑，對我們來說是一種很特別的體驗。」

黃燕玲還說，因為大家熱烈歡迎TWICE首場高雄演唱會，如同喜慶一般的熱鬧氛圍，「就好像是大家一起在辦喜事一樣，才讓我有一種嫁女兒的感動和緊張。」

她並特別標註感謝高雄市政府提供的巡迴視覺藍燈光，高雄捷運全線TWICE獻聲捷運進站廣播與捷運左營站主視覺打卡牆，及各式店家贊助家鄉伴手禮大禮包與各式小吃，還有藝人陶晶瑩贊助2天早餐等。

最後，她表示，最重要的是全球ONCE（TWICE粉絲名稱）的支持，並預告「一起期待明年大巨蛋」。陳其邁則在留言處回應表示，「感謝TWICE與ONCE為這座城市帶來的美。」