高雄大社水溝蓋下陷又位於馬路中間 機車族：好像開碰碰車

高雄市大社區中華路與自由路口有一段道路下方是排水溝，水溝蓋下陷且位於馬路中央，路面凹凸不平，騎車像開碰碰車、開車則好像乘坐雲霄飛車，議員張勝富要求相關單位改善。高市副市長林欽榮允諾，3個月內改善完成。

高市議會今天總質詢，議員張勝富指出，中華路與自由路口約有50公尺路面很危險，因為水溝蓋比柏油路面還低，開車碰觸會導致水溝蓋震動發出巨響，騎車更像在開碰碰車，甚至連車上袋子都會彈飛出去。

張勝富表示，這個路面是明溝加蓋造成，上月邀集水利局會勘，水利局說要等道工處先鋪柏油之後再來處理，這個現象非常嚴重，行車很危險，兩單位應該快點協調好，至少路面水溝蓋要先整平比較安全，不要再推來推去。

水利局長蔡長展說，目前水溝位於馬路中間，他認為應該把側溝放至馬路邊比較安全，此路段可能常淹水才會預留這麼多排水孔。道工處長林志東說，此處路面應該是整排灌排溝加蓋形成，會進一步協調水溝蓋是否需要減量或齊平。