大造林紀錄片「複層之森」 交織一層又一層林班故事

林保署屏東分署以高雄藤枝地區「楠濃林區管理處」為核心，記錄參與1965年至1976年間「林相變更」政策的人員故事，完成紀錄片「複層之森」，12月將在高雄及屏東免費放映。

林業及自然保育署屏東分署說明，前林務局在聯合國糧農組織協助下，自1965年至1976年間推動全台大規模「林相變更」政策，掀起一波「大伐木、大造林」林業浪潮，改寫戰後台灣山林風貌。

林保署屏東分署表示，這段歷史形塑半世紀以來森林景觀，並孕育出由林務官員及原住民族工班共同組成的「林班世代」。

林保署屏東分署今天發布新聞稿指出，為重新梳理南方林業史中，近乎被時代沖淡片段，以當年高雄藤枝地區「楠濃林區管理處」為核心，歷時多年田調與訪談，記錄參與政策的林業從業人員與原住民族林班工人生命故事，完成紀錄片「複層之森」。

林保署屏東分署表示，「複層之森」從個人記憶切入，以小人物視角重構南台灣森林在50年間變遷，從林相變更年代的林業官員、現今屏東分署職員，到藤枝在地布農族耆老及其後代，多組訪談交織出多重視角的林業歷史，呈現人與森林之間在時代轉折下牽動與回應。

林保署屏東分署指出，紀錄片關於森林及「如何觀看歷史」，即使面對同一片山林，不同族群、世代與角色，都以自身生命經驗與語言理解土地。

林保署屏東分署表示，將於12月6日下午2時在高雄內惟藝術中心Reel ONE影廳，及12月13日下午2時在屏東縣總圖5樓演講廳免費放映，活動採免費線上報名，映後將由導演羅苡珊與台灣大學地理環境資源學系教授洪廣冀進行座談交流，邀請民眾走進影廳，傾聽藤枝林間逐漸遠去卻依然迴盪的聲音，思索森林治理與未來可能。