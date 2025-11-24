快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東火車站旁停車場消費糾紛各說各法 縣府一查發現違法經營

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東火車站後站的「帆鳳機車停車場」與民眾發生消費糾紛，縣府稽查後發現其為違法經營。圖／縣府提供
屏東火車站後站的「帆鳳機車停車場」與民眾發生消費糾紛，縣府稽查後發現其為違法經營。圖／縣府提供

位於屏東火車站後站的「帆鳳機車停車場」疑似未提供顧客停車票卡，卻另向民眾索賠，引發爭議。屏東縣政府接獲民眾投訴後派員前往稽查，確認該停車場並未申請停車場登記證，屬違法經營，將依「停車場法」開罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

據了解，該件消費糾紛是因為業者認為消費者用丟停車卡，要求賠償；但消費者卻說是業者未給停車卡，雙方各說各說最終消費者投訴到縣府，縣府稽查後才發現其並未申請停車場登記證。

交通旅遊處表示，該停車場違反停車場法，除了罰鍰外，並責令限期改善。若屆期仍未改善，將得按規定對其部分或全部停業；未來也將持續稽查，保障公共停車環境的秩序與安全。

縣府呼籲，所有停車場業者均應依規定，在設置停車場及對外開放營業前，確實完成停車場登記證申請與核備程序，維護民眾停車權益並確保營運合法，相關詳細資訊可至交旅處官網－申辦服務－停車場登記證申請。

屏東火車站後站的「帆鳳機車停車場」與民眾發生消費糾紛，縣府稽查後發現其為違法經營。圖／縣府提供
屏東火車站後站的「帆鳳機車停車場」與民眾發生消費糾紛，縣府稽查後發現其為違法經營。圖／縣府提供

停車場 屏東縣政府 消費者
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／日本熊出沒取消出團？基隆20多人旅行團被放鴿子 爆消費糾紛

桃園南門市場今起拆燒毀區「原地復原」 停業期間每攤補助3萬

沒人代丟垃圾！「垃可」被檢警調查客服斷聯 今官網發聲明了

獲經濟部補助…「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

相關新聞

屏東火車站旁停車場消費糾紛各說各法 縣府一查發現違法經營

位於屏東火車站後站的「帆鳳機車停車場」疑似未提供顧客停車票卡，卻另向民眾索賠，引發爭議。屏東縣政府接獲民眾投訴後派員前往...

普發現金郵局臨櫃領現第一天 各郵局湧提領人潮

普發現金第二波今天起在郵局臨櫃開放領現，各郵局都湧進大量提領人潮。雖然之前已有ATM領現、線上登記入帳、直接入帳等提領方...

TWICE、伍佰創高雄5億產值 陳其邁：世運主場館明年已約滿

韓團TWICE、搖滾天王伍佰等人上周在高雄開唱，為高雄吸引18萬歌迷，不僅高雄捷運運量在上周六創今年度新高，市府預估創造...

TWICE、伍佰同時開唱！夜市人潮滿滿 為高雄注入5億觀光產值

韓團TWICE、搖滾天王伍佰等人的演唱會上周末登場，高市府統計共18萬歌迷集結港都追星，不僅高雄捷運運量在上周六創今年度...

影／縮小版的椰子又像柿子…原來是「椰柿」 九如鄉農會買得到

外觀看起來像縮小版的椰子，切開一看果肉呈現橘黃色像柿子又像南瓜，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，這是「椰柿」農會近期推出...

屏東老人受虐增 防暴大使、社區成守護力量

11月25日是國際終止婦女受暴日，屏東縣府統計，老人受虐案件從2022年600多件至去年增加到800多件，據防暴大使趙英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。