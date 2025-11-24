聽新聞
屏東火車站旁停車場消費糾紛各說各法 縣府一查發現違法經營
位於屏東火車站後站的「帆鳳機車停車場」疑似未提供顧客停車票卡，卻另向民眾索賠，引發爭議。屏東縣政府接獲民眾投訴後派員前往稽查，確認該停車場並未申請停車場登記證，屬違法經營，將依「停車場法」開罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。
據了解，該件消費糾紛是因為業者認為消費者用丟停車卡，要求賠償；但消費者卻說是業者未給停車卡，雙方各說各說最終消費者投訴到縣府，縣府稽查後才發現其並未申請停車場登記證。
交通旅遊處表示，該停車場違反停車場法，除了罰鍰外，並責令限期改善。若屆期仍未改善，將得按規定對其部分或全部停業；未來也將持續稽查，保障公共停車環境的秩序與安全。
縣府呼籲，所有停車場業者均應依規定，在設置停車場及對外開放營業前，確實完成停車場登記證申請與核備程序，維護民眾停車權益並確保營運合法，相關詳細資訊可至交旅處官網－申辦服務－停車場登記證申請。
