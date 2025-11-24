屏東青創基地溫泉老夥伴展 青年視角認識四重溪

快訊

中央社／ 屏東縣24日電
屏東青年旅創基地透過「114年旅遊創新人才培育計畫」，推出49場課程、超過600人次參與，帶著青年一起探索旅遊產業，並打造「溫泉老夥伴」展覽，民眾可感受青年創意與地方文化的完美結合。（屏東縣政府提供）中央社
屏東青年旅創基地協助青年挖掘地方亮點，今年透過旅遊創新人才培育計畫推出課程，共同打造「溫泉老夥伴」展覽，民眾到四重溪泡湯也可欣賞展覽，感受青年創意與地方文化的結合。

屏東縣政府今天新聞稿表示，位在四重溪流域的屏東青年旅創基地，透過「114年旅遊創新人才培育計畫」，推出49場課程、超過600人次參與，帶著青年一起探索旅遊產業，打造「溫泉老夥伴」展覽，用輕鬆、更貼近生活方式帶大家認識四重溪。

縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁提及，屏東青年旅創基地自2022年成立後，持續陪伴青年一起挖掘地方亮點，今年從遊程規劃、品牌行銷，到走訪在地業者、體驗示範、美感課程，讓學員用雙眼看地方、用雙手做內容、用創意把四重溪故事講得更有趣。

李雨蓁表示，今年除了課程更跨領域，還結合「四重溪溫泉村設計共創計畫」，邀請青年設計師駐村以策展、故事敘事、設計提案等方式參與地方文化。這次展覽以「重新認識四重溪」為主題，把溫泉旅客、在地業者、居民與日常小物都轉化成象徵文化成長的「老夥伴」，讓大家看見四重溪地方人文故事。

另外，展場還推出互動式「泡湯型人格測驗」及溫泉風拍照牆，呈現學員在「遊客體驗設計」課裡學到的創意。民眾不只可以拍照打卡，還能透過遊戲式互動走進四重溪的文化脈絡。

勞青處說，期待透過展覽，帶領更多人用全新角度發現四重溪與恆春半島魅力。「溫泉老夥伴」展覽一路展到12月底，與「四重溪溫泉季」同步登場，民眾泡完湯後到可以到青年旅創基地逛逛，感受青年創意與地方文化的完美結合。

青年 溫泉季 屏東縣政府
