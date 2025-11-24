高市議會寒冬送暖15年 邀阿隆師辦桌宴請弱勢民眾

快訊

中央社／ 高雄24日電

高雄市議會寒冬送暖活動邁入第15年，今年邀內門知名總舖師阿隆師辦桌，為弱勢家庭送暖。議長康裕成說，今年有110個民間團體及企業投入，募集逾400萬元善款與物資幫助弱勢。

高雄市議會昨天舉辦「議起呷辦桌．真情暖心窩」寒冬聯合送暖活動，康裕成率議員為1866戶弱勢邊緣家庭送暖，並邀內門知名總舖師阿隆師到議會辦桌。

康裕成表示，議會寒冬送暖活動邁入第15年，今年共有110個民間團體及善心企業投入，動員650人次志工，募集超過新台幣400萬元善款與物資，協助1866戶經濟弱勢家庭。

康裕成提到，將每一份愛心物資精準送到真正需要的家庭並不容易，從資源募集到志工動員、分工配送，每個環節都需高度投入，感謝所有夥伴無私奉獻，讓這份溫暖延續。期盼未來持續匯聚更多力量，讓高雄成為更有愛、更溫暖的城市。

高雄市議會今天透過新聞稿表示，議會今年再次攜手高雄市社福慈善總會齊心做公益，將政府資源較難觸及的街友、經濟弱勢家戶及育有幼童的家庭納入服務，活動首次邀請內門知名總舖師阿隆師將辦桌搬進議會廣場，讓受助家庭共享佳餚。

此外，高雄市議會耶誕樹將於12月4日正式點燈，邀陽明國中管樂班及牧師團親臨現場為城市祝禱，歡迎市民一同迎接耶誕。議會耶誕樹及裝飾將於12月4日起至明年1月31日止，每天下午5時30分至晚間8時30分點燈。

高雄市 康裕成 辦桌

