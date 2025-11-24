普發現金郵局臨櫃領現第一天 各郵局湧提領人潮
普發現金第二波今天起在郵局臨櫃開放領現，各郵局都湧進大量提領人潮。雖然之前已有ATM領現、線上登記入帳、直接入帳等提領方式，但有民眾擔心被詐騙，直接拿到現金較為保險。為了保護民眾提領安全，警方也規畫勤務，加強郵局領現秩序。
屏東各郵局一大早就湧進大批提領民眾，甚至有人還沒開門就在排隊，開門後櫃台前擠得水洩不通。黃姓男子說，現在詐騙太多，只要是經過機器處理的都有被詐騙的可能，所以他選擇最安全的臨櫃提領，雖然時間晚一點，但親手拿到現金最實在。
劉姓女子表示，她是網路白痴，上網要用個東西都要弄很久，關於錢的東西比較慎重，也不好請人幫忙用，所以選擇臨櫃領現。李姓男子則說，之前線上登記入帳時忘了登記，今天第一天提領又剛好休假就順便過來，沒想到人潮這麼多。
為了加強郵局領現秩序，保障民眾財產安全，警方也規畫相關勤務，屏東里港警分局轄內8處郵局都有警力執行專責守望及巡邏勤務。警方也提醒，普發現金警方不會主動聯繫，也不會要求提供個人資料，如有接獲可疑電話，可撥165反詐騙專線求證。
