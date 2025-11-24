遭合成與涉案里長照片 陳其邁：變造、抹黑都提告

高雄月世界垃圾事件，涉案里長李有財在個人臉書疑變造合成與高雄市長陳其邁的照片，引發藍綠攻防。陳其邁今天表示，除會對變造合成照片者提告，也會對惡意抹黑不實言論提告。

國民黨高雄市議員陳美雅今天在市議會質詢指出，李有財原有民進黨籍，曾參加民進黨高雄市議員黨內初選，也在個人臉書（Facebook）上放與陳其邁合照，但陳其邁主張照片是被盜用及變造合成，因此建議陳其邁向變造合成照片者提告。

陳其邁答詢表示，自己之前不知道照片有被盜用變造，但現在知道了，他就會提告，但強調同時也會對所有涉及惡意抹黑的不實言論提告；他並表示，陳美雅影像也有被盜用變造，「妳也被盜用變造，我說妳挺詐騙，妳也不同意」。

陳其邁說，他現在知道自己照片遭到盜用變造，他會提告，但不能說就是挺詐騙，不能做這種惡意連結；除了盜用照片者，所有惡意抹黑不實言論都會提告。

國民黨立委陳菁徽日前在臉書貼出一張李有財過去參選市議員宣傳照，上面有李有財與陳其邁半身照，以及民進黨黨徽；她並表示，這次傾倒垃圾幕後首腦李有財，是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人。

高市府第一時間回應，面對惡意抹黑將依法提告。陳其邁22日接受媒體聯訪時也表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意操作，「對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」。