快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

遭合成與涉案里長照片 陳其邁：變造、抹黑都提告

中央社／ 高雄24日電

高雄月世界垃圾事件，涉案里長李有財在個人臉書疑變造合成與高雄市長陳其邁照片，引發藍綠攻防。陳其邁今天表示，除會對變造合成照片者提告，也會對惡意抹黑不實言論提告。

國民黨高雄市議員陳美雅今天在市議會質詢指出，李有財原有民進黨籍，曾參加民進黨高雄市議員黨內初選，也在個人臉書（Facebook）上放與陳其邁合照，但陳其邁主張照片是被盜用及變造合成，因此建議陳其邁向變造合成照片者提告。

陳其邁答詢表示，自己之前不知道照片有被盜用變造，但現在知道了，他就會提告，但強調同時也會對所有涉及惡意抹黑的不實言論提告；他並表示，陳美雅影像也有被盜用變造，「妳也被盜用變造，我說妳挺詐騙，妳也不同意」。

陳其邁說，他現在知道自己照片遭到盜用變造，他會提告，但不能說就是挺詐騙，不能做這種惡意連結；除了盜用照片者，所有惡意抹黑不實言論都會提告。

國民黨立委陳菁徽日前在臉書貼出一張李有財過去參選市議員宣傳照，上面有李有財與陳其邁半身照，以及民進黨黨徽；她並表示，這次傾倒垃圾幕後首腦李有財，是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人。

高市府第一時間回應，面對惡意抹黑將依法提告。陳其邁22日接受媒體聯訪時也表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意操作，「對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」。

陳其邁 提告 照片

延伸閱讀

陳菁徽指曾挺涉月世界垃圾山里長 陳其邁轟政治歪風喊告

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻

酸高市府嗆告「有夠暖」 陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

相關新聞

普發現金郵局臨櫃領現第一天 各郵局湧提領人潮

普發現金第二波今天起在郵局臨櫃開放領現，各郵局都湧進大量提領人潮。雖然之前已有ATM領現、線上登記入帳、直接入帳等提領方...

TWICE、伍佰創高雄5億產值 陳其邁：世運主場館明年已約滿

韓團TWICE、搖滾天王伍佰等人上周在高雄開唱，為高雄吸引18萬歌迷，不僅高雄捷運運量在上周六創今年度新高，市府預估創造...

TWICE、伍佰同時開唱！夜市人潮滿滿 為高雄注入5億觀光產值

韓團TWICE、搖滾天王伍佰等人的演唱會上周末登場，高市府統計共18萬歌迷集結港都追星，不僅高雄捷運運量在上周六創今年度...

影／縮小版的椰子又像柿子…原來是「椰柿」 九如鄉農會買得到

外觀看起來像縮小版的椰子，切開一看果肉呈現橘黃色像柿子又像南瓜，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，這是「椰柿」農會近期推出...

屏東老人受虐增 防暴大使、社區成守護力量

11月25日是國際終止婦女受暴日，屏東縣府統計，老人受虐案件從2022年600多件至去年增加到800多件，據防暴大使趙英...

高雄演唱會亂象 取締攤販女警摔傷

高雄前晚同時有TWICE、伍佰、孫淑媚、台灣交響樂團4場大型演唱會登場，高捷單日運量近35萬人次創紀錄，交通與旅宿承載量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。