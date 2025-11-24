TWICE、伍佰創高雄5億產值 陳其邁：世運主場館明年已約滿

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，演唱會經濟帶動城市行銷相當成功，下個月也將在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，勢必另一波人潮，明年度世運主場館也已全數預約完。記者宋原彰／攝影
韓團TWICE、搖滾天王伍佰等人上周在高雄開唱，為高雄吸引18萬歌迷，不僅高雄捷運運量在上周六創今年度新高，市府預估創造逾5億觀光產值。市長陳其邁今受訪表示，演唱會經濟帶動城市行銷相當成功，下個月也將在世運主場館舉辦韓國AAA頒獎典禮，勢必另一波人潮，明年度世運主場館也已全數預約完。

高市經發局推估此次創造觀光總產值5億元，22日演唱會首日捷運運量達35萬人次，世運主場館場內外即時人數達6.8萬人，創今年度新高。陳其邁表示，商圈、夜市、旅宿都湧入大量人潮，「尤其是夜市，有商家營業到凌晨3、4點，人潮還是非常多」，下個月在同場地將舉辦AAA頒獎典禮，屆時也有大量旅客湧入，勢必帶來新一波演唱會經濟。

「世運主場館明年度已全數預約完，其他團體要等到後年了！」陳其邁表示，演唱會經濟和城市行銷配合下，對城市形象大加分，例如此次Blackpink、Twice的點燈，市府同時利用智慧城市管理系統、智慧交通分析民眾結構，調整公共服務，「高雄把粉絲放在心目中的Ｃ位，持續精進各式服務」，交通疏散從第一天90分鐘，第二天已縮減至76分鐘。

經發局表示，本次TWICE演唱會在高雄，不僅是台灣首次，更是全台ONCE醞釀10多年的盼望，高市府全力打造「全市應援」，不僅有七大地標的雷射字體燈光秀、人行號誌彩蛋、左營站主視覺打卡牆等，TWICE更驚喜獻聲捷運進站廣播；經發局發放專屬藍色票面「商圈夜市優惠券」，面額50元可至40多處商圈夜市與400多間指定店家消費折抵。

交通局統計，世運主場館TWICE演唱會本次採用四面台設計，聽眾人數為世運站最大售票數配置（55,000人)，因此除安排散場接駁車往返高鐵左營站/臺鐵新左營車站接駁車分流人潮、全日累積疏運突破1萬人次，主辦單位並安排返鄉專車協助疏運外縣市聽眾、服務歌迷加速散場效率。

演唱會 夜市 高雄捷運 陳其邁

