TWICE、伍佰同時開唱！夜市人潮滿滿 為高雄注入5億觀光產值

韓團TWICE、搖滾天王伍佰等人的演唱會上周末登場，高市府統計共18萬歌迷集結港都追星，不僅高雄捷運運量在上周六創今年度新高，因發行「商圈夜市優惠券」及提供優惠因素，多處夜市及餐酒館人潮洶湧，估計創造逾5億觀光產值。

TWICE演唱會首度到台灣巡迴演出，經發局發放藍色票面商圈夜市優惠券，面額50元可至40多處商圈夜市與400多間指定店家消費折抵。此外，和泰集團也響應交通優惠，輸入專屬優惠碼可享共享機車iRent、計程車yoxi折抵金。從餐飲、交通、住宿到觀光，海內外ONCE都沉浸在「夢幻藍海」。

上周末高流、衛武營及駁二等場館皆有表演登場，六合夜市總幹事詹金翰觀察，上周五開始夜市湧入人潮，歌迷橫跨各年齡層，且有許多來自日韓、東南亞、港澳等地的海外追星遊客，直到深夜2點還有歌迷續攤用餐。

青年夜市「歐8韓食」韓式料理店老闆林皓揚說，這次TWICE演唱會應援燈光秀橫跨至鳳山衛武營都會公園，許多歌迷帶手燈來打卡及拍影片，更有外縣市歌迷是因為追星首度到鳳山逛青年夜市。

經發局表示，本次TWICE演唱會中央公園商圈21日舉辦前夜祭「K-POP Random Dance 隨播即跳@高雄」，千餘ONCE玉竹街前夜祭集合，人潮與業績較平時周末成長近5成。此外，高雄10家餐酒館聯合響應「ALCOHOL FREE 最甜酒吧應援」，推出10款ONCE金曲特調，憑票根消費更有買1送1、餐食招待等優惠，上周末訂位率高達8成。