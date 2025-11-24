影／縮小版的椰子又像柿子…原來是「椰柿」 九如鄉農會買得到
外觀看起來像縮小版的椰子，切開一看果肉呈現橘黃色像柿子又像南瓜，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，這是「椰柿」農會近期推出的新品，因種植的人不多產量少，農會採預購販售，想嘗鮮的民眾有不同的選擇。
龔泰文說，「椰柿」原產拉丁美洲，在台灣屬於新興果樹，因為果柄連接果蒂和果實的外觀，就像縮小版的椰子，剖開後的果肉色澤就像柿子的橘黃色，因此稱為椰柿，九如鄉農友歷時5年試種成功。
九如鄉農友龔足說，椰柿要種植3、4年才會結果，她種植5年，一年四季都會結果，果實結果率蠻高，發現果實邊緣變黃色時就可以採摘。要套袋照顧，防止果實蠅。
龔泰文說，椰柿吃起來口感像洋香瓜，一年四季都會成熟，可以分散栽培風險，有時候遇颱風、暴雨，沒有收成時，下一季仍會繼續開花，屬於高產作物，很適合九如鄉氣候。
龔泰文也提到，作物種植面積若太多會出現供過於求價格差情況，鼓勵農友可以嘗試多種作物，新興果樹經濟價值高，椰柿就是其中ㄧ個，食用方式與黃金果相似，可避開果籽切片食用，吃起來有南瓜、土芒果的口感，甜度高，纖維多。現階段採取預購。
