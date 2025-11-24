影／縮小版的椰子又像柿子…原來是「椰柿」 九如鄉農會買得到

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
椰柿，外觀看起來很像縮小版的椰子，果肉又像柿子。記者劉星君／攝影
椰柿，外觀看起來很像縮小版的椰子，果肉又像柿子。記者劉星君／攝影

外觀看起來像縮小版的椰子，切開一看果肉呈現橘黃色像柿子又像南瓜屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，這是「椰柿」農會近期推出的新品，因種植的人不多產量少，農會採預購販售，想嘗鮮的民眾有不同的選擇。

龔泰文說，「椰柿」原產拉丁美洲，在台灣屬於新興果樹，因為果柄連接果蒂和果實的外觀，就像縮小版的椰子，剖開後的果肉色澤就像柿子的橘黃色，因此稱為椰柿，九如鄉農友歷時5年試種成功。

九如鄉農友龔足說，椰柿要種植3、4年才會結果，她種植5年，一年四季都會結果，果實結果率蠻高，發現果實邊緣變黃色時就可以採摘。要套袋照顧，防止果實蠅。

龔泰文說，椰柿吃起來口感像洋香瓜，一年四季都會成熟，可以分散栽培風險，有時候遇颱風、暴雨，沒有收成時，下一季仍會繼續開花，屬於高產作物，很適合九如鄉氣候。

龔泰文也提到，作物種植面積若太多會出現供過於求價格差情況，鼓勵農友可以嘗試多種作物，新興果樹經濟價值高，椰柿就是其中ㄧ個，食用方式與黃金果相似，可避開果籽切片食用，吃起來有南瓜、土芒果的口感，甜度高，纖維多。現階段採取預購。

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文勵農友嘗試多種作物，新興果樹經濟價值高，椰柿就是其中ㄧ個，現階段採預購。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文勵農友嘗試多種作物，新興果樹經濟價值高，椰柿就是其中ㄧ個，現階段採預購。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農民龔足花5年種植椰柿。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農民龔足花5年種植椰柿。記者劉星君／攝影

農會 南瓜 屏東縣

相關新聞

