聽新聞
0:00 / 0:00
屏東老人受虐增 防暴大使、社區成守護力量
11月25日是國際終止婦女受暴日，屏東縣府統計，老人受虐案件從2022年600多件至去年增加到800多件，據防暴大使趙英如觀察，老人保護個案較不易被發現與求援，需左鄰右舍「雞婆」一點，多幫忙通報。
屏東縣去年家暴通報案共計4417名受害者，數據顯示女性仍是主要受害族群。不可忽略的是，老人保護案件近年增加，2022年696件、2023年825件、2024年804件，今年至10月743件。
社會處昨舉辦防暴社區成果分享會，首度亮相防暴吉祥物「抱抱雲」，並表揚9名防暴大使、11個防暴社區，感謝在地力量成為守護家庭的第一道防線。
防暴大使趙英如說，女性受暴可跟閨密、娘家求援，老人受暴通常無處可說，因此需主動走入社區宣導，讓難以啟齒的老人願意開口求援。
「我們不只有雞婆的心，還有使命感」，趙英如說，通報能訴諸法律約束力，左鄰右舍的眼光會讓施暴者產生害怕與羞恥感，阻止施暴，「這就是防暴力展現」。
針對老人保護個案增加，屏縣府社會處指出，會加強防暴網絡的敏感度與辨識，並由社工搭配關懷訪視員，高密度到長輩家探訪，社區預防端部分並且加強關懷長輩。
縣長周春米表示，縣府逐步在社區建構「防暴雷達網」，透過專業培力、行政支持及在地暴力樣態分析推動防暴工作，11年來培力54名社區防暴宣講師、逾50個防暴社區，其中長治鄉繁昌社區與內埔鄉老埤社區，獲衛福部1朵紫絲帶防暴社區認證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言