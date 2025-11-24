高雄演唱會亂象 取締攤販女警摔傷

高雄前晚同時有TWICE、伍佰、孫淑媚、台灣交響樂團4場大型演唱會登場，高捷單日運量近35萬人次創紀錄，交通與旅宿承載量緊繃，周邊也傳亂象，TWICE場外違規攤販販售盜版商品，1名女警取締時，攤商拉車逃逸，造成她跌倒受傷，警方隨後以妨害公務將攤商逮捕，昨經統計，共取締15案。

高雄22日入夜熱鬧滾滾，4場不同世代歌手、音樂類型的演唱會，分別在世運主場館、高雄巨蛋等地開唱，2天共帶進18萬粉絲，其中TWICE演唱會，超過6.8萬名ONCE朝聖。高捷公司昨統計，22日近35萬人次搭捷運，創下今年單日最高運量，比去跨年人潮還多，主要是上次BLACKPINK粉紅應援奠定基礎後，這次藍色應援回響更大。

高雄演唱會經濟發燒，亂象也不少。著名大提琴家張正傑前天到屏東演藝廳，因高鐵幾乎買不到票，同行友人只能分散各車廂，原想住高雄，卻發現旅館漲到1萬多元，最後決定改住屏東。

另TWICE連2天在世運主場館開唱，違規攤販也在場外賣起盜版應援小物，一名陳姓攤商前天下午4時違規擺攤被開罰，晚間又來，女警取締時因重心不穩跌跤，褲子磨破、膝蓋也擦傷，警方除對陳男開罰，並依妨害公務及傷害罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦，昨經統計，共取締15案。

高市文化局表示，演唱會期間均會同主辦單位、警察局等單位聯合加強巡查，若發現任何違規行為或販售仿冒品等情事，即由警察勸導離。若違規占用道路，也依法取締。