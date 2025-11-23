TWICE演唱會場內外人數達6.8萬 高市安排接駁分流

快訊

中央社／ 高雄23日電

韓團TWICE到高雄國家體育場開唱，高市府今天表示，昨天高雄國家體育場內外即時人數達6.8萬人，安排接駁車往返高鐵左營站及台鐵新左營車站接駁車分流人潮、全日累計疏運突破1萬人次。

高雄週末迎來多場演唱會，除了TWICE，還有歌手伍佰、孫淑媚分別在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心海音館開唱，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場也有多名歌手開唱，吸引大量歌迷參與。

高市府交通局今天發布新聞稿表示，昨天高雄國家體育場內外即時人數達6.8萬人。TWICE演唱會安排散場接駁車往返高鐵左營站、台鐵新左營車站接駁車分流人潮，全日累計疏運突破1萬人次，主辦單位也安排返鄉專車助疏運外縣市聽眾。

交通局說明，此次演唱會是TWICE首次到高雄，19歲以下族群超過30%，預期臨停接送車輛多，警察局已在高雄國家體育場周邊軍校路、海功路，派遣優勢警力驅離違停接送車輛。

交通局強調，軍校路、海功路等周邊路段禁止臨停接送，將加強取締，今天演唱會仍建議「搭捷運、不開車、少騎車」；如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送。

為服務外地觀眾，台灣高鐵將於今天加開晚間的10時20分北上1698車次、10時35分北上1296車次及10時45分北上1280車次列車，而台鐵也會加開北上列車，詳細列車及購票資訊，可上台鐵及台灣高鐵官網查詢。

交通局表示，感謝歌迷配合疏運規劃，也感謝場域周邊居民、機關配合各項交通管制措施；今天高雄國家體育場還有TWICE演唱會、高雄巨蛋有伍佰演唱會等，交通局呼籲歌迷粉絲多使用便捷的公共運輸，遊覽高雄城市景點。

